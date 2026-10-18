Ayazağa'da sel mağdurlarının evlerini jandarma ekipleri temizledi

Ayazağa'da arama kurtarma çalışmalarına jandarma ekipleri, selin ardından evleri çamur ve balçık dolanların evlerinde yürütülen temizlik ve onarım çalışmalarına destek verdi.

İstanbul'da 14 Ekim'de meydana gelen sağanak, Sarıyer Ayazağa Mahallesi'nde sel ve su baskınlarına neden oldu. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli de selden etkilenen alanlarda yürütülen çalışmalara katıldı. Ekipler, evlerde biriken suyun tahliyesi ve eşyaların çıkarılmasına yardımcı oldu.

'JANDARMALAR EVİMİZİ TEMİZLEDİLER'

Muhsin Sarımehmet, "Jandarmalar, arama kurtarmalar, AFAD, herkes geldi. Evimizi temizlediler, sağ olsun. Belediye olarak, AFAD olarak, jandarma olarak bütün, herkes bizim için seferber oldu. Allah razı olsun. Geldiler, evlerimizi temizlediler. Maddi, manevi olarak, yemek olarak, her konuda arkamızda olduklarını belirttiler. Bu bize yeter, artar bile. Bizim için çok önemli, çok değerli bu yapılan şeyler. Biz zaten burada mağduruz. Her şekilde mağduruz. Maneviyat canımızı zaten kurtardığımıza şükrediyoruz. Diyecek bir şey yok, afet. Devlet olarak herkes yanımızda, belediye olarak, AFAD olarak, herkes yanımızda bizimle beraberler" dedi.

'CANIMIZI ZOR KURTARDIK'

Selde evini su basan Muhsin Sarımehmet, "Karşı taraftan buraya gelene kadar maksimum iki üç dakika geçmedi. Üç dakika içerisinde buraya kadar kendimi suyun içerisinden eve zor attım. Evimizde dere yatağının hemen kenarında ama her şekilde bir su geldiği zaman biz suyu kapımızda görüyoruz. Onun haricinde burası zaten kuyuydu. Kuyu da doldu, taştı. Taşlı olduğu için ve dere yatağında olduğumuz için zaten evlerimizi su bastı. Bu arka taraftan gelen harfiyatlar, molozlar, hepsi, ağaçlar bizim buraya yığıldığı için, taşma doğal olarak bizim evimize geldi. Çamur, balçık, her şekilde bizim evimize doldu. Kısacası canımızı zor kurtardık" dedi.

'EVLERİMİZ YENİDEN DÜZELECEK'

Fidan Akyazan ise "Bir anda dere taştı. Bir tane kepçe yukarıya gitti. Daha çok üst seviyeldi. Evlerimiz dolu, yukarıya kadar çıktı. Biz zor kaçtık evde. Burası bir felaketti, normal bir şey değildi. Taştı, her yer su doldu. Taş, çöp, arabaları sürükledi, birbirini buldu. Biz canımızı buradan zor kurtardık. Burada evdeydik, kaçtık. Biz yoldan gidemedik biz, ormandan çıktık, biz arka taraftan gittik. Herkes yardıma geldi, elinden geleni yaptı. Temizlediler, evimizi boşalttılar. Eşyalarımızı aldılar. Evlerimiz yeniden düzelecek, artık ne zamana yıkılır, ne zamana yapılır onu bilemiyoruz şu anda ama şu anda temizlenip kullanıma hazır olacak yine inşallah" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı