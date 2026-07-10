Ayasofya'da 253 Hafızla 15 Temmuz Şehitlerine Hatim Programı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde şehit olanlar için Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 253 hafızın katılımıyla hatim programı düzenlendi.

İstanbul Valiliği koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve 15 Temmuz Derneğinin işbirliğinde, darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla cuma namazı vaktinde Ayasofya-i Kebir Camii'nde "Kutlu Mabed Kutlu Vefa" programı gerçekleştirildi.

Program kapsamında, 15 Temmuz'un 253 şehidi anısına 253 hafız tarafından okunan hatmin duası yapıldı.

Ayrıca programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Cuma namazının ardından caminin avlusunda gazetecilere konuşan İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, 253 hafızın okuduğu 253 hatmin duasını binlerce vatandaşla birlikte yaptıklarını belirterek, "Biz de şehitlerimiz, gazilerimiz gibi aynı kararlılık ve inançla yaşamaya devam ediyoruz. Allah bize bir daha 15 Temmuz'u yaşatmasın ama aynı kahramanlıkları ve mücadele hırsını bizden asla almasın." ifadelerini kullandı.

AK Parti İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin de bir taraftan Ayasofya'nın zincirlerinin kırıldığı ve yeniden ibadete açıldığı günün yıl dönümünde, diğer taraftan da 15 Temmuz haftasında olunduğunu söyledi.

"Ayasofya'nın varlığı bizim özgürlük sembolümüz, bu topraklarda ilelebet devam edecek." diyen Şahin, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere acil şifalar diledi.

"Bize bırakılan emaneti ömrümüzün sonuna kadar en güzel şekilde koruyacağız"

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç ise bu toprakları, devleti ve bayrağı miras olarak değil, emanet olarak gördüklerini dile getirdi.

Türk kültüründe emanete sahip çıkmanın insanın en önemli özelliklerinden olduğunu belirten Turunç, şunları söyledi:

"O anlayışta olan, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Ben milletin gücünden başka bir güç tanımıyorum, hepinizi meydanlara çağırıyorum.' dediğinde seve seve tüm sevdiklerini geride bırakarak meydanlara çıkan insanlardan 15 Temmuz'da 253 şehidimiz, yaklaşık 2 bin 700 de gazimiz oldu. Şehit ailelerinden 'Bir evladım şehit oldu ama yine bir kalkışma olsun aynı anlayış ve duyguyla üç çocuğumu da gönderirim şehit olsunlar, hiç üzülmem. Beş çocuğum var, beşini gönderirim, hiç üzülmem.' diyen anne ve babaları ziyaret ettiğimde onlarla gurur duydum. Ne mutlu ki bu milletin bir evladıyız, devleti miras olarak değil emanet olarak gören, bayrağı bir bez parçası olarak değil bir emanet ve özgürlüğünün sembolü olarak gören bir anlayışa sahibiz. Bu milletin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah bize bırakılan emaneti ömrümüzün sonuna kadar en güzel şekilde koruyacağız."

Turunç, 15 Temmuz şehitlerini hayırla yad ettiğini dile getirerek, "Her zaman onları unutmadığımızı, bize bıraktıkları emaneti korumak adına yeri ve zamanı geldiğinde biz de şehit olmanın arzusunda olduğumuzu ifade ediyoruz. Ne mutlu şehadet ruhuyla vatanına, milletine, bayrağına ve geleceğimize yönelik değerlere sahip çıkan bu milletin evlatlarına." ifadelerini kullandı.

Programın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Programa, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, İstanbul Vali Yardımcısı Ünal Kılıçarslan, İstanbul İl Müftüsü Emrullah Tuncel, İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, şehit aileleri ve gaziler ile çok sayıda vatandaş katıldı.