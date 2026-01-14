Haberler

Ayancık'ta okullarda kan bağışı kampanyası başlatıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Kızılay iş birliğiyle 'Okulumda KanPanya' temasıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı. Öğrenci velileri ve halk, kan bağışı noktalarında yoğun ilgi gösterdi.

Sinop'un Ayancık ilçesinde "Okulumda KanPanya" temasıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ilçedeki okullarda kan bağışı noktaları açıldı.

Öğrenci velileri, oluşturulan noktalarda kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Ayancık İlçe Temsilcisi Yaşar Cahit Altıntaş, kampanyaya vatandaşların yoğun katılım sağladığını söyledi.

Kampanya ile afet ve acil durumlarda hizmetlerin etkinliğinin artırılmasının amaçlandığını anlatan Altıntaş, şöyle konuştu:

"Dün başlayan kan bağışı kampanyası 3 gün devam edecek. Fatih İlkokulu, Avukat Hasan Hüsnü Kılıç İlkokulu ve Atatürk Anadolu Lisesi'nde kan bağışlarını almaya devam ediyoruz. Bir ünite kan bağışı 3 kişinin hayatını kurtarabiliyor. Bu nedenle Ayancık halkının kampanyaya gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz."

Kaynak: AA / Ahmet Can Akyol - Güncel
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak

Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu

Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

ABD'den İran'a müdahale sinyali gibi hamle! Adresler içinde Türkiye de var

Oval Ofis'te dikkat çeken görüntü! Trump uzatılan belgeyi hızlıca okumaya başladı

10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

