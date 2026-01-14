Ayancık'ta okullarda kan bağışı kampanyası başlatıldı

Sinop'un Ayancık ilçesinde "Okulumda KanPanya" temasıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Türk Kızılay arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ilçedeki okullarda kan bağışı noktaları açıldı.

Öğrenci velileri, oluşturulan noktalarda kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Ayancık İlçe Temsilcisi Yaşar Cahit Altıntaş, kampanyaya vatandaşların yoğun katılım sağladığını söyledi.

Kampanya ile afet ve acil durumlarda hizmetlerin etkinliğinin artırılmasının amaçlandığını anlatan Altıntaş, şöyle konuştu:

"Dün başlayan kan bağışı kampanyası 3 gün devam edecek. Fatih İlkokulu, Avukat Hasan Hüsnü Kılıç İlkokulu ve Atatürk Anadolu Lisesi'nde kan bağışlarını almaya devam ediyoruz. Bir ünite kan bağışı 3 kişinin hayatını kurtarabiliyor. Bu nedenle Ayancık halkının kampanyaya gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Tüm vatandaşlarımızı kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz."