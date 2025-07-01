Ayancık'ta Evin Bahçesine Giren Ayı Güvenlik Kamerasında

Ayancık'ta Evin Bahçesine Giren Ayı Güvenlik Kamerasında
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Sinop'un Ayancık ilçesindeki bir evin bahçesine giren ayı, güvenlik kamerasına yansıdı. Gece saatlerinde bahçeye giren ayı yiyecek bulamayınca uzaklaştı.

SİNOP'un Ayancık ilçesinde bir evin bahçesine giren ayı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Ayancık ilçesine bağlı Aygördü köyünde meydana geldi. Yaz tatili için İstanbul'dan köydeki evine gelen kişi, bahçe geçidindeki kırığı fark edince güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Görüntülerde; gece saatlerinde bahçeye bir giren bir ayının etrafı kokladığı, yiyecek bulamayınca uzaklaştığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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