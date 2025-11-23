Ayancık'ta Berber Dükkanına Silahlı Saldırı

SİNOP'un Ayancık ilçesinde dükkana giren kasklı kişi, tabanca ile berbere peş peşe ateş açtı. Saldırı ile berberin, müşterisinin arkasına sığındığı anlar kameraya yansıdı.

Olay, Ayancık merkezindeki bir berber dükkanında meydana geldi. Motosikletle dükkanın önüne gelen 2 kişiden 1'i içeri girerek berber M.Y.'ye tabancayla ateş etti. Saldırgan daha sonra dışarıda motosiklet üzerinde bekleyen arkadaşıyla birlikte hızla olay yerinden uzaklaştı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.Y., ambulansla Ayancık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Diğer yandan olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; dükkana giren kasklı saldırganın, elinde tabanca ile berbere peş peşe ateş açtığı, berberin ise müşterisinin arkasına sığındığı anlar yer aldı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.