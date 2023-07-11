Ayağından tabancayla vurulan kişi, ambulanstan indirildiği sırada Cumhurbaşkanına selam gönderdi

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kurşunlanan bir kişi, hastaneye taşınırken kendisini görüntüleyen kameraya el sallayarak "Tayyip Erdoğan" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde silahlı saldırıya uğradıktan sonra hastaneye kaldırılan bir kişi, sedyeyle ambulanstan indirildiği sırada, kendisini görüntüleyen kameraya el sallayıp "Tayyip Erdoğan" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi.

AYAĞINDAN VURULDU

Olay, Darıca Bayramoğlu Mahallesi Yelkenkaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.E. isimli şahıs henüz bilinmeyen bir sebeple ayağından tabancayla vuruldu. Sağlık ve polis ekipleri ihbar üzerine bölgeye sevk edildi. Yaralı T.E., sağlık ekiplerince önce Darıca Farabi Hastanesi'ne alınıp ardından tedavisinin devamı için Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A SELAM GÖNDERDİ

Yaralı T.E., sedyeden indiği esnada kendisini görüntüleyen kameraya dönüp "Tayyip Erdoğan" diyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi. Polis ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.