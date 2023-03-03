Ayağında çorap olmayan depremzede çocuklara photoshopla çorap yaptı

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 şiddetinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler 11 ilde etkili olarak çok sayıda binanın yıkılmasına ve 45 binden fazla vatandaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldu. Deprem sebebiyle evleri yıkılan veya hasarlı binalarına giremeyen afetzedeler için felaketin ilk günlerinden itibaren seferber olundu.

BÖLGEYE GİTTİ, FOTOĞRAF PAYLAŞTI

Deprem bölgesine ziyaret eden isimlerden biri de Sinop İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yahya Çınkıl oldu. Depremzedeleri ziyaret eden Çınkıl, o anlara ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaştı.

ÇIPLAK AYAKLARA PHOTOSHOPLA ÇORAP GİYDİRİLDİ

Çınkıl'ın paylaştığı fotoğraf karelerinde çocukların ve bazı vatandaşların ayaklarındaki siyah çorap dikkat çekiyor. Ancak bu ziyarete ilişkin paylaşılan video görüntülerinde ise fotoğraf karelerindeki çocukların ve vatandaşların ayaklarında çorap olmadığı görülüyor. Fotoğraf karelerinde çıplak ayaklı çocuklara photoshopla çorap giydirdiği ortaya çıkan Çınkıl'ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

İşte Yahya Çınkıl'ın paylaştığı photoshoplu kareler;