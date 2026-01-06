'Grafiti' sanatçısı Axel Mengü, turistik ilçeye renk katıyor

Halk dilinde "grafiti" olarak bilinen duvar resimleri yapan mural sanatçısı Axel Mengü, Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'de trafo, bina duvarları ile kayaları kendi imkanlarıyla renklendiriyor.

İstanbul'da dünyaya gelen Mengü, Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Bölümünden mezun olduktan sonra hobi olarak mural sanatıyla ilgilenmeye başladı. Bu alanda kendini geliştiren ve hobisini mesleğine dönüştüren Mengü'nün, birçok eseri filmlerde de yer aldı.

İlk kez yıllar önce tatile geldiği Fethiye'nin doğasına hayran kalan sanatçı, zaman buldukça ilçeyi ziyaret etmeye devam etti.

Kentteki boş duvarlara resim yapmaya başlayan Mengü, kendi imkanlarıyla farklı resimleri trafo, bina duvarları ile kayalara işledi. Mengü, zaman buldukça ilçede tutkusunu olan duvar resmi yapmayı sürdürüyor.

Dünyanın da birçok ülkesinde çalışması olan sanatçının Fethiye'deki eserleri ise vatandaşların beğenisini topluyor.

Mengü, AA muhabirine, kendisini geliştirmek için hobi olarak da olsa sürekli eserler ürettiğini söyledi.

Yeteneğini insanlarla paylaşmanın yükümlülüğü olduğuna inandığını ifade eden Mengü, "Kamusal alanlarda toplumla sanatımı buluşturmak için özen gösteriyorum. Bu kamuya yaptığım çalışmalardan işler elde edebiliyorum. Bu işler vesilesiyle de kamuya iş üretiyorum. Bu iş ciddi bir maliyet gerektiriyor. Görülen eserler bakınca çok güzel ama ciddi maliyetler var ve bunları tek başıma kendi çabam, inisiyatifim ve bütçemle yapıyorum." dedi.

Mengü, birçok kişinin bu eserleri belediyenin yaptırdığını düşündüğünü, bu fikrin kendi imkanlarıyla ürettiği eserlere gölge düşürdüğünü dile getirdi.

"Gezerken boyuyorum, boyarken geziyorum"

Türkiye'de bazı belediyelerle çalıştığını ve farklı ülkelerde de eserleri olduğunu belirten Mengü, "Gezerken boyuyorum, boyarken geziyorum. Fethiye'de huzur bulduğum ve doğanın iyileştirici gücünü burada hissettiğim için burada daha çok olmaya çalışıyorum. Fethiye çok güzel 'burayı güzelleştirmek' gibi bir cümle haddime değil. Sadece yaşadığımız çevredeki kötü gözüken duvarları, trafoları sanat eserine dönüştürmeye çalışıyorum. Sanat eseri olmasa bile insanların geçerken bir saniye durup gülümsemesi, düşünmesi beni motive ediyor. Üreterek hayatıma devam ediyorum." diye konuştu.

Mengü, eserleriyle ilgili vatandaşlardan çok fazla geri dönüş aldığını bunun kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Özellikle sosyal medyadan ulaşanlarla unutamadığı diyaloglar yaşadığını anlatan Mengü, şunları kaydetti:

"Ölüdeniz'deki bir trafoya yaptığım eser uzaktan bakınca bir kamyon tır gibi gözüküyor. Bir gün bana mesaj atan kişi, bölgeye gece karavanıyla gelmiş. Konaklama yapacakmış ama 'kamyon çıkamaz' diye önüne park etmemiş. Başka yere gitmiş sabah uyanınca bunun gerçek bir kamyon olmadığını anlamış. Bana da sitemkar bir mesajı var. Bu çok komikti. Hala Fethiye'de bana 'Neden itfaiye aracının üzerini boyadın?' diye soranlar oluyor. Bunlar onore ediyor. Bu çalışma benim için bitmiş bir eser değil. Kendi imkanlarımla yaptığım için bütçem dahilinde yapıyorum ve yavaş yavaş üzerine devam ediyorum. Çok iyi sanatçılar belki 'Bu mu?' diyebilir ama bu imkanlarla budur."

"Dünyada bu alandaki sanatçı çevremi Fethiye'ye getirmek isterim"

Mengü, dünyada birçok yerde mural festivali yapıldığını, bu sanatçılarla rekabet için desteğinin gerektiğini ifade etti.

Büyük bir binaya resim yapılacağı zaman işin içine bürokrasinin girdiğini dile getiren Mengü, "Kendimizi geliştirmek ve bu sanat dalında dünyada daha görünür olabilmek için destek gerekiyor. Gönül ister ki Fethiye'de bir mural festivali yapılsın. Dünyada bu alandaki sanatçı çevremi Fethiye'ye getirmek isterim. Dünyaca ünlü sanatçılar da var. Turizm açısından, sanatın gelişimi ve bölge tanıtımı gibi birçok anlamda yararlı olabilecek projeler konuşmayı isterim ama Türkiye'de farklı şeyler konuşuyoruz. Destekten çok yapılan işe köstek olunmasın noktasında olduğumuz için adım atmakta zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Dağa taşa bile inanılmaz renk katıyor"

İlçede yaşayan Ayfer Çalış ise Axel Mengü'nün eserlerini çok beğendiğini, resimleri gördüğü yerlerde muhakkak durduğunu söyledi.

Sanatçıyı sosyal medya üzerinden de takip ettiğini ve yurt dışında yaptığı eserleri gördüğünü anlatan Çalış, "Hayalim olabildiğince çok boya alıp Axel Mengü'ye vermek ve onun her tarafı boyaması. Dağa taşa bile inanılmaz renk katıyor. Onun her yerde imzasını görmek gerçekten mutluluk verici. Müthiş bir sanatçı." dedi.