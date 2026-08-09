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Avusturya Şansölyesi Stocker yarın Türkiye'de

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, Avusturya Şansölyesi Stocker'ın yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini, görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel-küresel konuların ele alınacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Avusturya Şansölyesi Christian Stocker'ın yarın Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi.

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Avusturya Şansölyesi Stocker'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle yarın Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacağını belirtti.

Ziyaret kapsamındaki görüşmelerde, Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkilerin tüm veçheleriyle değerlendirileceğini, mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağını vurgulayan Duran, görüşmelerde ayrıca, ikili münasebetlerin yanı sıra güncel bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacağını kaydetti.

Kaynak: AA
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