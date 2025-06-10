Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 8 kişi hayatını kaybetti

Avusturya'nın Graz kentinde bir okula saldırı gerçekleşti. İlk bilgilere göre, saldırıda en 8 kişi hayatını kaybetti. Aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu bazı kişilerin ise yaralandığı öğrenildi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Avusturya basını, saldırganın da bir öğrenci olduğunu duyururken saldırının ardından intihar ettiğini yazdı. Polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

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