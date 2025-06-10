Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 8 kişi hayatını kaybetti
Avusturya'nın güneyindeki Graz kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.
Avusturya'nın Graz kentinde bir okula saldırı gerçekleşti. İlk bilgilere göre, saldırıda en 8 kişi hayatını kaybetti. Aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu bazı kişilerin ise yaralandığı öğrenildi.
SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ
Avusturya basını, saldırganın da bir öğrenci olduğunu duyururken saldırının ardından intihar ettiğini yazdı. Polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.
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