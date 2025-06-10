Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 8 kişi hayatını kaybetti

Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 8 kişi hayatını kaybetti
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Avusturya'da ortaokula silahlı saldırı! En az 8 kişi hayatını kaybetti
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Avusturya'nın güneyindeki Graz kentinde bir okula silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 8 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

Avusturya'nın Graz kentinde bir okula saldırı gerçekleşti. İlk bilgilere göre, saldırıda en 8 kişi hayatını kaybetti. Aralarında öğrenci ve öğretmenlerin de bulunduğu bazı kişilerin ise yaralandığı öğrenildi.

SALDIRGAN İNTİHAR ETTİ

Avusturya basını, saldırganın da bir öğrenci olduğunu duyururken saldırının ardından intihar ettiğini yazdı. Polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturmanın başlatıldığını duyurdu.

Ayrıntılar geliyor...

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber Yorumlarıcabbar büyüktuna:

manşet habere bak... avusturya kaçsın bi yerinize

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Haber YorumlarıVolki tolki:

Cabbar sakin ol antisosyal herif

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Haber YorumlarıSalih Hak:

mafya babaları infaz için 18 yaş altı kullanır .

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Yine bir muslumani suclarlar...

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