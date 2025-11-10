Avusturya'da Din Görevlilerine Yönelik Eğitim Çalıştayı Düzenlendi

Avusturya'nın Salzburg eyaletinde, Avusturya Türk İslam Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Birliği (ATİB) tarafından din görevlilerine yönelik "ATİB Eğitim Çalıştayı ve Belge Töreni" yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve ATİB işbirliğiyle gerçekleştirilen program, Salzburg eyaletine bağlı Sankt Johann im Pongau bölgesinde düzenlendi.

Katılımcılara, eğitim metodolojisi, manevi rehberlik, Kur'an-ı Kerim öğretimi, hitabet ve toplumsal iletişim gibi alanlarda teorik ve uygulamalı derslerin verildiği 5 ay süren Fahri Görevliler Eğitim Programı, "ATİB Eğitim Çalıştayı ve Belge Töreni" ile sona erdi.

Programda Kur'an-ı Kerim öğretim metotları ve temel dini bilgiler öğretim yaklaşımları üzerine çeşitli sunumlar da yapıldı.

Çok sayıda görevli, eğitmen ve davetlinin katıldığı törende, eğitim programını başarıyla tamamlayan 250 fahri görevliye katılım belgesi ve sertifika takdim edildi.

Programda konuşan Salzburg Din Hizmetleri Ataşesi ve Viyana Din Hizmetleri Müşavir Vekili Nasuh Aydemir, ATİB'in eğitim faaliyetlerinin artarak devam edeceğini vurguladı.

Aydemir, ATİB koordinesinde gerçekleştirilen bu tür eğitim programlarının Avrupa'daki Türk toplumuna yönelik dini hizmetlerin nitelikli bir şekilde sürdürülmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, programın fahri görevlilerin eğitim kalitesini yükselttiğini kaydetti.