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Avusturya'da artan sıcaklıklardan dolayı orman yangını riskine karşı uyarı yapıldı

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Avusturya'da hava sıcaklıkları hafta sonu 40 santigrat dereceyi bulacak. Ülke genelinde aşırı sıcak uyarısı yapılırken, özellikle Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland'da orman yangını riskine karşı tedbirler alındı.

Avusturya'da genelinde artan sıcaklıklar etkisini artırırken, ülkenin bazı bölgelerinde orman yangını riski konusunda uyarı yapıldı.

Avusturya Meteoroloji Enstitüsüne göre, ülke gelinde etkisini sürdüren sıcaklıklar hafta sonu daha da artacak.

Ülkenin birçok bölgesinde haftasonu için aşırı sıcaklık uyarısı yapılırken, Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletlerinde sıcaklıkların 40 santigrad dereceyi bulabileceği ifade edildi.

Ülke genelinde bugüne kadar haziran içerisinde kaydedilen en yüksek sıcaklık olan 38,6 santigrat derecelik rekorun, bu hafta sonu kıralabileceği belirtildi.

Enstitü, aşırı sıcaklardan dolayı vatandaşları, gölge olmayan ve betonla kaplı alanlardan uzak durmaya, günün en sıcak saatlerinde dışarı çıkmama konusunda uyardı.

Halkı, doğrudan güneş ışığına maruz kalmaktan kaçınmaya çağıran enstitü, bol bol sıvı tüketilmesi gerektiğini bildirdi.

Orman yangınları konusunda uyarı yapıldı

Öte yandan Aşağı Avusturya'nın doğusunda orman yangını riski konusunda uyarı yapıldı.

Viyana ve Marchfeld bölgeleri de özellikle yüksek derecede riskli olarak sınıflandırıldı.

Halihazırda Aşağı Avusturya'nın tüm ilçelerinde orman yangını yönetmelikleri yürürlüğe koyuldu.

İtfaiye yetkilisi Dietmar Fahrafellner, kamu yayın kuruluşu ORF'ye yaptığı açıklamada, şu anda yaklaşık 600 görevlinin sabah akşam göreve hazır şekilde beklediğini belirtti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
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