Avusturya Cumhurbaşkanı: Çin'le Çok Taraflılığı Korumak, Barışı ve Kalkınmayı Teşvik Etmek İçin İşbirliği Yapacağız

VİYANA, 13 Eylül (Xinhua) -- Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Çin ile işbirliği yaparak çok taraflılığı korumaya ve dünya barışı ve kalkınmayı teşvik etmeye hazır olduklarını söyledi.

Van der Bellen cuma günü konuk Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi Wang Yi ile bir araya geldi.

2018'de Çin'e resmi ziyaret gerçekleştirdiğini hatırlatan Van der Bellen, Wang'dan Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'e en içten selamlarını iletmesini istedi. Çin'in Asya'daki önemli işbirliği ortakları olduğunu belirten Van der Bellen, iki ülke ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştiğini söyledi.

Van der Bellen, tek Çin politikasına sıkı sıkıya bağlı olduklarını ve hiçbir koşulda bu politikadan taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Çin'in iklim değişikliği ile mücadele ve yeşil kalkınma konularındaki taahhüt ve başarılarına övgüde bulunan Van der Bellen, Çin ile çok taraflılığı korumak ve dünya barışı ve kalkınmayı teşvik etmek için işbirliğine hazır olduklarını ifade etti.

Xi'nin samimi selamlarını ileten Wang ise, Van der Bellen'in 2018 yılındaki Çin ziyareti sırasında iki ülke liderlerinin Çin-Avusturya dostane stratejik ortaklığını kurmasıyla ilişkilerde yeni bir sayfa açıldığını kaydetti.

Wang, her iki tarafın da bu başarıları temel alarak, ilişkilerin yaklaşan 55. yıldönümünü yeşil ekonomi gibi alanlarda işbirliğini genişletmek ve Çin-Avusturya dostane stratejik ortaklığına yeni boyutlar ve canlılık katmak için bir fırsat olarak değerlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Wang, tarihi hatırlamak, şehitleri onurlandırmak, barışı korumak ve daha iyi bir gelecek yaratmak amacıyla İkinci Dünya Savaşı'na ilişkin doğru tarihsel perspektifi pekiştirmeyi amaçlayan büyük bir anma töreni düzenlediklerini söyledi.

Anma törenlerinin aynı zamanda İkinci Dünya Savaşı'ndaki zaferin sonuçlarını korumayı amaçladığını belirten Wang, Taiwan'ın Çin'e geri dönüşünün bu zaferin sonuçlarının önemli bir parçası olduğunu ve ülkeyi bölmeye yönelik her türlü girişimin başarısızlığa mahkum olduğunu kaydetti.

Etkinliklerin ayrıca diğer ülkelerle el ele vererek insanlık için ortak bir geleceğe sahip bir topluluk inşa etmek ve dünya barışı ile kalkınmayı sağlamak için birlikte çalışmak anlamına geldiğini belirten Wang, Avusturya ile çok taraflı işbirliğini güçlendirmeye ve bu hedefe yeni katkılar sunmaya istekli olduklarını vurguladı.