Avusturya, ABD ordusuna ait iki uçağın hava sahasını ihlal etmesi üzerine 2 Eurofighter havalandırdı

Güncelleme:
ABD ordusuna ait iki uçağın izinsiz olarak Avusturya hava sahasına girmesi üzerine, Avusturya Savunma Bakanlığı 2 Eurofighter savaş uçağı havalandırdı. Olay hakkında açıklama yapan yetkililer, uçakların amacını bilmediklerini ve konunun diplomatik yollarla çözüleceğini ifade etti.

Avusturya'da Kurier gazetesinin haberine göre, genellikle gözetleme ve keşif görevlerinde kullanılan ve ABD ordusuna ait 2 PC-12 uçağı, 2 gün üst üste Avusturya hava sahasını ihlal etti.

Avusturya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Bauer, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bauer, ABD Hava Kuvvetlerine ait 2 PC-12 uçağının hava sahasından geçişi nedeniyle dün yerel saatle 12.31'de 2 Eurofighter savaş uçağının havalandırıldığını bildirdi.

Sözcü Bauer, İsviçre'nin "20 Minuten" gazetesine yaptığı açıklamada, "müdahale" etmelerinin ardından ABD uçaklarının Almanya'nın Münih kentine gittiğini aktardı.

Söz konusu uçakların, savaş uçağı olmadığını belirten Bauer, uçuşların amacını bilmediklerini, konunun diplomatik yollarla çözüleceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEmre Koç:

Bunun gibi sınır ihlalleri geçmişte bu kadar sık olmuyordu ya! Teknoloji var, sistemler var ama niye böyle hatalar oluyor hala?! Avusturya iyi yaptı savaş uçaklarını göndererek, artık her şeye karşı hazırlıklı olmak lazım!

Haber YorumlarıMümün Fatih Gürcüm:

Yani hangi kadın pilot bu PC-12'leri pilotluyor diye merak ediyorum, yoksa hep erkekler mi uçuruyor ABD'de?

Haber YorumlarıYeliz Öztürk:

Aman Allahım, bunlar ne biçim davranış? Avusturya hakkını savunmuş, güzel tepki vermiş. Eski zamanlardan kalma kurallara saygı göstermemek olmaz. Böyle olaylar diplomatik kanallarla çözülmeli tabii, ama bir ülkenin kendi sınırlarını koruyması da doğru.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

