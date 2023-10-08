Avusturalya'da Karınca Savaşları: Age of Empires 2 ile İşgalci Karıncalarla Mücadele

Avusturalya'da bilim insanları işgalci karıncalarla mücadele etmek için ilginç bir yol denedi. Buna göre yerli karıncaların işgalci karıncalarla hangi şartlarda savaşması gerektiği Age of Empires 2 oyunu üzerinden simüle ediliyor. İşte Age of Empires 2 oyunu ve karınca savaşı eğitimleri…

Avusturalya'da bilim insanları işgalci karıncalarla mücadele etmek için ilginç bir yol denedi. Buna göre yerli karıncaların işgalci karıncalarla hangi şartlarda savaşması gerektiği Age of Empires 2 oyunu üzerinden simüle ediliyor. İşte Age of Empires 2 oyunu ve karınca savaşı eğitimleri…

Avusturalya'nın işgalci karınca sorununa Age of Empires 2 ile karınca savaşları çözümü

Ülkede uzun yıllardır işgalci karınca kolonileri ile mücadele eden bilim insanları yeni bir yol keşfetti. Buna göre işgalci türlerden birisine karşı yerli karınca türlerinin nasıl başarılı olabileceği simüle ediliyor. Ancak bilim insanları karınca savaşı simülasyonu için Age of Empires 2 oyununu seçti.

Avustralya'da aslında birçok işgalci karınca türü yer alıyor. Özellikle son yıllarda artan bu türler hem yerel karıncaları hem de ekolojik dengeyi tehdit ediyor. Özellikle bunlardan yerel karıncalara göre daha büyük türler daha da tehlikeli. İşte Avusturalyalı bilim insanları bu büyük karınca türlerine karşı nasıl savaşılması gerektiğini simüle etti.

Age of Empires 2 ile yapılan karınca savaşı simülasyonlarında güçlü ama ufak kuvvetlerin karmaşık arazilerde zayıf ama kalabalık orduların ise açık arazilerde başarılı olduğu ortaya çıktı. Özellikle Avustralya'da yaşayan yerel türler kendi topraklarında oldukları için güçlü bir yapıya sahip. Ancak 50'ye yakın farklı türe sahip işgalciler büyük boyutta bile olsa yerel türlere karşı zayıf. İşte bilim insanları bu anlamda karınca savaşları için ülkede çalılık arazilerin artırılması çalışması başlattı.

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Yine bu simülasyonları gerçek hayata da geçiren bilim insanları, laboratuvar ortamında karınca savaşları düzenledi. Burada da yerel türlerin hem kalabalık hem de büyük türlere karşı benzer bir senaryoda güçlü olabildiği keşfedildi.

İşgalci karıncalar Avustralya'nın başlıca sorunları arasında. Bu karıncalar sadece yerli türlere değil soyu tükenmekte olan hayvanlara da zarar veriyor. Yine tarım arazilerinde de tahribe neden olan karıncalar, ülkenin habitatını da tehdit ediyor.

Age of Empires 2 ile yapılan karınca savaşı simülasyonu sizce bu sorunun çözümüne işe yarar bir çözüm getirebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.