Üye Girişi
Haberler

Avustralya ve Yeni Zelandalılar Gelibolu'ya geldi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avustralya ve Yeni Zelandalılar, Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı anma törenleri için Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'na geldi. Yaklaşık 500 kişilik grup, belgesel izleyerek ayinin saatini bekledi. Katılımcılar, barış dolu bir dünya dileğinde bulundu.

Avustralya ve Yeni Zelandalılar, geleneksel "Şafak Ayini" için Gelibolu Yarımadası'ndaki Anzak Koyu'na geldi.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. yılı anma törenleri kapsamında Avustralyalı ve Yeni Zelandalılardan oluşan yaklaşık 500 kişilik grup, gece saatlerinde Çanakkale kent merkezinden Gelibolu Yarımadası'na geçti.

Servis araçlarıyla Anzak Koyu'na gelen katılımcılar, uyku tulumları ve battaniyeler içinde, tören alanına kurulan dev ekrandan Çanakkale Savaşları'na ilişkin belgesel izleyerek ayinin saatini bekledi.

"Umarım barış dolu bir dünyamız olur, daha fazla savaş olmaz"

Avustralya'dan gelen Spencer Rod, AA muhabirine, Çanakkale'de bulunmaktan dolayı oldukça duygusal olduğunu söyledi.

Rod, Anzak Koyu'na gelme imkanını elde etmekten dolayı şanslı hissettiğini dile getirerek, "Türkiye'nin bize bu etkinliği düzenlememize izin vermesi ve bizi konuk etmesi harika. Türkler oldukça samimi." dedi.

Avustralya'dan katılım sağlayan Meanie Lee de savaşta hayatını kaybeden Avustralyalı genç askerler için üzüldüğünü anlatarak, "Anma törenine katılmak için buraya gelmek bir onur. Umarım barış dolu bir dünyamız olur, daha fazla savaş olmaz." diye konuştu.

Yeni Zelanda'dan gelen Roger Kerr de Çanakkale'ye gelmenin Yeni Zelandalılar için özel bir his olduğunu vurguladı.

Kerr, Anzak Koyu'ndaki anma törenlerinin Türkiye ve Yeni Zelanda arasında bir bağ kurduğunu belirterek, "Çanakkale çok farklı bir savaştı. Çünkü birbirleriyle savaşsa da iki taraf da saygılıydı. Bence bu 100 yıl sonra da devam ediyor. Bu da Türkler, Avustralyalılar ve Yeni Zelandalılar arasında bir bağ olduğunu gösteriyor." ifadesini kullandı.

Yeni Zelanda'da doğan ve Avustralya ordusuna katılan Ray Peldron da Çanakkale Savaşı'nda ölen askerler için çok üzgün hissettiğini söyledi.

Peldron, anma törenlerinin iki taraf arasındaki karşılıklı saygıyı beslediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

Gelibolu Yarımadası Yeni Zelanda Avustralya Anzak Koyu Çanakkale Gelibolu Dünya Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ALES 1 ne zaman açıklanacak 2024? Bade İşcil kimdir? Bade İşcil kaç yaşında, nereli? Özgür Özel yabancı dil biliyor mu, Almana biliyor mu, hangi dilleri biliyor? Motorine indirim mi geldi? SON DAKİKA! Güncel motorin fiyatları! Dahiliye neye bakar, hangi hastalıklara bakar? 25 Nisan 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 25 Nisan İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 25 Nisan 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 25 Nisan Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 25 Nisan 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 25 Nisan Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 25 Nisan Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 25 Nisan İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 25 Nisan Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 25 Nisan Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 25 Nisan AFAD ve Kandilli deprem listesi! 25 Nisan Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title