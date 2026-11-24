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Avustralya Başbakanı Anthony Albanese ve Singapur Başbakanı Lawrence Wong, işgal altındaki Batı Şeria'da kötüye giden durumdan derin endişe duyduklarını ifade etti.

Avustralya Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre, başkent Canberra'da bir araya gelen Albanese ve Wong, bölgesel meseleleri ve ikili ilişkileri görüştü.

Liderler, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin şiddeti, Gazze'deki insani durum gibi konuları ele aldıkları görüşmede işgal altındaki Batı Şeria'da kötüye giden durumdan ötürü derin endişe duyduklarını ifade ederek, bölgeye insani yardımın ulaştırılması çağrısında bulundu.

Albanese ve Wong, Gazze'de kapsamlı barış planının derhal uygulanması ve Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve engelsiz geçişin sağlanması gerektiğini vurguladı.

Liderler, Myanmar'daki kriz ve insani durumdan endişe duyduklarını da ifade ederek şiddetin derhal sona ermesi, Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) bu krizin çözüme kavuşturulmasına yönelik 5 maddelik mutabakatının derhal uygulanması çağrısında bulundu.

Albanese ve Wong, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda "egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyulan kapsamlı, adil ve kalıcı barışa" ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Liderler, ikili ilişkileri ele aldı

Albanese ve Wong, Avustralya ve Singapur'un, kapsamlı stratejik ortaklıkları kapsamında ilerleme kaydettiğini belirterek, ekonomik ve güvenlik alanında işbirliği, tedarik zincirinin direncinin artırılması, yapay zeka gibi alanlarda ortaklıkların genişletilmesi gibi gelişmelerden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Liderler, Güneydoğu Asya ve Hint-Pasifik bölgesinde barış, istikrar ve refahın sağlanmasına bağlılıklarını yineleyerek etkili, kapsayıcı, kurallara dayalı çok taraflı sisteme ve uluslararası hukuka desteklerini dile getirdi.

Kaynak: AA