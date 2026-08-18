Avustralya-Japonya savunma işbirliği güçleniyor

Avustralya Savunma Bakanı Richard Marles ile Japonya Savunma Bakanı Koizumi Şinciro, iki ülke arasındaki askeri eğitim, operasyonlar ve teknoloji paylaşımı dahil olmak üzere savunma alanında işbirliğinin güçlendirilmesi konusunu görüştü.

Avustralya Savunma Bakanı Marles, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, ülkeyi ziyaret eden Japon mevkidaşı Koizumi ile başkent Canberra'da bir araya geldiğini bildirdi.

Marles, iki ülkenin savunma alanındaki işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık olduğunu belirterek, "Bugün savunma eğitim tatbikatları, operasyonlar ve teknoloji paylaşımı alanlarında daha yakın işbirliği içinde çalışarak savunma ilişkisini daha da güçlendirme fırsatı bulduk." ifadesini kullandı.

Avustralya ve Japonya'nın "güvenli ve müreffeh bir bölge" konusunda ortak vizyona sahip olduğunu vurgulayan Marles, iki ülke arasındaki stratejik uyuma dayalı yakın ilişkinin önemine dikkati çekti.

Avustralya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, iki ülkenin ortak geliştirdiği yüksek enerjili lazer sistemi "Boobook" için Güney Avustralya'da gerçekleştirilen saha testlerinin başarıyla tamamlandığı bildirildi.

Söz konusu projenin Avustralya ve Japonya savunma sanayileri arasındaki ilk ortak geliştirme girişimi olduğu belirtilen açıklamada, 20 yılı aşkın Avustralya araştırmasından yararlanan prototipin gözetleme kapasitesini geliştirebileceği belirtildi.

Açıklamada, Mitsubishi Electric Australia şirketinin, ileri üretim, teknoloji transferi ve Avustralya Savunma Kuvvetleri için gelecekteki fırsatları desteklemek amacıyla Yeni Güney Galler eyaletindeki yeni savunma tesislerine 70 milyon dolar yatırım yaptığı aktarıldı.

Avustralya Savunma Sanayii Bakanı Pat Conroy da projenin iki ülke arasındaki "gelişen savunma sanayisi ortaklığını" ortaya koyduğunu belirtti.

Kaynak: AA