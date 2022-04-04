Avustralya ve Hindistan ekonomik iş birliği anlaşması imzaladı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Avustralya ve Hindistan arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecek Avustralya-Hindistan Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Anlaşması'nı (AI ECTA) imzaladıklarını bildirdi.

Morrison, Avustralya Ticaret, Turizm ve Yatırım Bakanı Dan Tehan ile ortak basın açıklaması yaptı.

Hafta sonu sanal ortamda Avustralya-Hindistan Ekonomik İşbirliği ve Ticaret Anlaşması'nı (AI ECTA) imzaladıklarını bildiren Morrison, anlaşmanın Avustralyalı üreticiler ve Hindistan'a bağlı hizmet sağlayıcılar için her yıl 14,8 milyar ABD dolarına varan değerde fırsat sağlayacağını kaydetti.

Morrison, "Bu anlaşma, Avustralyalı çiftçiler, sanayiciler, üreticiler ve çok daha fazlası için dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisine büyük bir kapı açıyor. Hindistan'da yaklaşık 1,4 milyar tüketiciden oluşan devasa pazarın kilidini açarak ekonomiyi güçlendiriyor ve Avustralya'da işleri büyütüyoruz." ifadelerini kullandı.

Avustralya Ticaret, Turizm ve Yatırım Bakanı Tehan da anlaşmayla Avustralya'nın Hindistan'a yaptığı mal ihracatının yüzde 85'inden fazlasında tarifelerin kaldırılacağını ve bu oranın 10 yılda yaklaşık yüzde 91'e çıkacağını söyledi.

Avustralya'daki işletmelerin de Hindistan'dan ithal edilen malların yüzde 96'sından gümrüksüz yararlanacağını ifade eden Tehan, "Dünyanın en hızlı büyüyen büyük ekonomisiyle kapsamlı bir anlaşma yaptık." dedi.

"Hedef 50 milyar dolar ticaret"

Hindistan Ticaret Bakanı Piyush Goyal, anlaşmanın ardından yaptığı açıklamada, anlaşmanın iki ülke arasındaki ticaret hacmini artıracağını söyledi.

27 milyar ABD dolarlık ticaret hacminin 5 yıl içinde yaklaşık iki kat artacağını belirten Goyal, hedeflerinin 50 milyar ABD doları olduğunu bildirdi.