Avustralya, 16 Yaş Altı Sosyal Medya Yasağında Para Cezasını İki Katına Çıkaracak

KANBERRA, 28 Haziran (Xinhua) -- Avustralya hükümeti, 16 yaşından küçüklere yönelik sosyal medya yasağını uygulamayan şirketlere verilen azami para cezasını iki katına çıkaracağını duyurdu.

Başbakan Anthony Albanese, teknoloji şirketlerinin 16 yaş altı sosyal medya yasağına uyum sağlamak adına yeterli çaba göstermediğini ifade etti.

Albanese, 16 yaşın altındakilerin platformlarını kullanmasını engelleyemeyen sosyal medya şirketlerine uygulanan azami para cezasını 49,5 milyon Avustralya dolarından (34,1 milyon ABD doları) 99 milyon Avustralya dolarına (68,3 milyon ABD doları) çıkaracak yasa tasarısını parlamentoya sunacaklarını söyledi.

Başbakan, "Sosyal medyayı kullanan hala çok sayıda çocuk var. Bu değişiklikler, sosyal medya şirketlerinin dünya genelinde bir ilk olan yasamıza uymamaları durumunda ne kadar ciddi olacağımızı yansıtıyor" diye konuştu.

Dünyada bir ilk olan söz konusu yasak Aralık 2025'te yürürlüğe girse de Newcastle Üniversitesi tarafından yayımlanan araştırma, 16 yaşından küçüklerin yüzde 85'inden fazlasının, yasanın yürürlüğe girmesinden sonra geçen üç aylık sürede sosyal medya kullanmaya devam ettiğini gösterdi.

Kaynak: Xinhua