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Avustralya'da yabani kuşlarda H5 kuş gribi kaynaklı ilk toplu ölüm görüldü

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Avustralya'da, H5 tipi kuş gribi nedeniyle yabani kuşlarda ilk toplu ölüm vakası görülürken, doğrulanan vaka sayısı 74'e yükseldi.

Avustralya'da, H5 tipi kuş gribi nedeniyle yabani kuşlarda ilk toplu ölüm vakası görülürken, doğrulanan vaka sayısı 74'e yükseldi.

Avustralya yerel basınında yer alan haberlere göre, ülkedeki Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Kurumu (CSIRO) tarafından yapılan testler, South Australia eyaletindeki Baudin Kayalıkları'nda tespit edilen toplu yabani kuş ölümlerinin H5 tipi kuş gribi kaynaklı olduğunu doğruladı.

South Australia'nın yanı sıra Western Australia, New South Wales, Queensland ve Victoria eyaletlerinde de H5 tipi kuş gribine bağlı yabani kuş ölümleri teyit edildi. Ülkede, H5 tipi kuş gribine ilişkin doğrulanan vaka sayısı 54'ü South Australia'da olmak üzere 74'e ulaştı.

Avustralya Tarım, Orman ve Balıkçılık Bakanı Julie Collins, yaptığı açıklamada, H5 tipi kuş gribinin daha fazla yayılmasının ve daha çok hayvanı etkilemesinin beklendiğini söyledi.

South Australia eyaletinde H5 tipi kuş gribi nedeniyle yabani kuşlarda ilk toplu ölüm vakasının doğrulandığını belirten Collins, "Mümkün olduğunca Avustralya'nın yaban hayatını korumak için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi.

Avustralya'da, 19 Haziran'da "H5N1" türü kuş gribi virüsünün neden olduğundan şüphelenilen ilk vaka tespit edilmiş, 29 Temmuz'da ise bu hastalığın yabani kuşlar arasında "yerel olarak" yayıldığı belirlenmişti.

Kaynak: AA
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