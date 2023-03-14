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Avustralya'da Sıcak Hava Balonu Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

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Avustralya'da Sıcak Hava Balonu Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

KANBERRA, 14 Mart (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da her yıl kutlanan sıcak hava balonu festivali "Kanberra Balon Festivali" bu yıl 11-19 Mart tarihleri arasında düzenleniyor.

Avustralya'da Sıcak Hava Balonu Festivali Renkli Görüntülere Sahne OlduAvustralya'nın başkenti Kanberra'da düzenlenen geleneksel Kanberra Balon Festivali'nde gökyüzündeki sıcak hava balonları görülüyor, 12 Mart 2023. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)

KANBERRA, 14 Mart (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da her yıl kutlanan sıcak hava balonu festivali "Kanberra Balon Festivali" bu yıl 11-19 Mart tarihleri arasında düzenleniyor.

Avustralya'da Sıcak Hava Balonu Festivali Renkli Görüntülere Sahne OlduAvustralya'nın başkenti Kanberra'da düzenlenen geleneksel Kanberra Balon Festivali'nde gökyüzündeki sıcak hava balonları görülüyor, 12 Mart 2023. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)

Avustralya'da Sıcak Hava Balonu Festivali Renkli Görüntülere Sahne OlduAvustralya'nın başkenti Kanberra'da düzenlenen geleneksel Kanberra Balon Festivali'nde Burley Griffin Gölü üzerinde uçan bir sıcak hava balonu görülüyor, 12 Mart 2023. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)

Avustralya'da Sıcak Hava Balonu Festivali Renkli Görüntülere Sahne OlduAvustralya'nın başkenti Kanberra'da düzenlenen geleneksel Kanberra Balon Festivali'nde Burley Griffin Gölü üzerinde uçan bir sıcak hava balonu görülüyor, 12 Mart 2023. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)

Avustralya'da Sıcak Hava Balonu Festivali Renkli Görüntülere Sahne OlduAvustralya'nın başkenti Kanberra'da düzenlenen geleneksel Kanberra Balon Festivali'nde Burley Griffin Gölü üzerinde uçan sıcak hava balonları görülüyor, 14 Mart 2023. (Fotoğraf: Chu Chen/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Avustralya Kanberra 14 Mart Güncel Haberler

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