Haberler

Avukat Rezan Epözdemir Hakkında Rüşvet İddianamesi Kabul Edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, avukat Rezan Epözdemir hakkında 'rüşvete aracılık etmek' suçundan düzenlenen iddianameyi kabul etti. İlk duruşmanın 19 Aralık'ta yapılacağı bildirildi.

Avukat Rezan Epözdemir hakkında, "rüşvete aracılık etmek" suçundan düzenlenen iddianame kabul edilerek, ilk duruşmasının 19 Aralık'ta yapılmasına karar verildi.

İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından avukat Rezan Epözdemir hakkında "rüşvete aracılık etmek" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianame üzerindeki incelemesini tamamladı.

İddianameyi kabul eden mahkeme, Epözdemir'in tutukluluk haline ve ilk duruşmasının 19 Aralık'ta yapılmasına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, tutuklu şüpheli Epözdemir'in, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığının 2021'de başlattığı bir soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Zekeriye Yurtçak ve Ahmet Mesut Yurtçak'ın tahliyesi ve akabinde ev hapsi şeklinde uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması konusunda rüşvete aracılık ettiğine ve bu yolla menfaat sağladığına ilişkin ihbar üzerine soruşturma başlatıldığı belirtiliyor.

İddianamede, Yurtçakların soruşturmasını yürüten ve rüşvet nedeniyle meslekten ihraç edilen savcı C.Ç. ile A.D. arasında geçen WhatsApp konuşma kayıtlarına ulaşıldığı, bu mesaj içeriklerinde rüşvet olarak alınan paranın "Rezan" adlı kişiye götürüleceğine dair konuşmalara rastlandığı bildiriliyor.

Aynı konu nedeniyle Yargıtay Ceza Dairesinde yargılanan A.D'nin bu dosya kapsamında tanık olarak ifadesine başvurulduğu aktarılan iddianamede, A.D'nin Rezan olarak bahsettikleri kişinin, Epözdemir olduğunu söylediği kaydediliyor.

Epözdemir'in ofisinde arama işleminde, biri 1 Nisan 2021 düzenleme tarihli 1 milyon 560 bin lira bono, diğeri ise 9 Temmuz 2021 düzenleme tarihli 930 bin lira bedelli borçlusu C.Ç, alacaklısı Rezan Epözdemir olan 2 bono ele geçirildiği bildirilen iddianamede, MASAK raporuna göre Epözdemir'in, C.Ç'nin oğlu U.Ç'ye 3 Kasım 2017'de 600 lira burs ödemesi göndermesi hususlarının dikkati çekici olduğu vurgulanıyor.

İddianamede, A.D'nin 27 Eylül 2018'de Epözdemir'in hesabına 1 milyon 268 bin lira yatırdığının tespit edildiği, Epözdemir'in bu tarihe yakın dönemde de hesabına dolar ve avro cinsi nakit yatırma işlemleri bulunduğu kaydediliyor.

Epözdemir'in C.Ç'nin UYAP üzerindeki savcılık rolü üzerinden, vekaletle takip ettiği ya da vekalet sunmayı düşündüğü dosyalarda tarafların kişisel veri niteliğindeki adres, kimlik ve telefon numarası gibi bilgileri sorguladığı yönünde tanık beyanları olduğu aktarılan iddianamede, C.Ç'ye verilen koruma kararı kapsamında iki araçlık şerh hakkı bulunduğu, Epözdemir adına kayıtlı aracın 12 Haziran 2019-5 Ekim 2021 arasında C.Ç'ye verilen koruma kararı kapsamında şerh edildiğine dair tespit yapıldığı bildiriliyor.

İddianamede, Epözdemir'in savunmasında, tam olarak hatırlamamakla birlikte C.Ç'nin eşinin kullanımı ya da aracında bir problem olduğu için "ivazlı tahsis" şeklinde bahse konu aracı C.Ç'ye verdiğini beyan etse de bu yönde bir belge sunamadığı gibi bedelin kendisine ne zaman ne şekilde ödendiğine dair de tutarlı bir savunma yapamadığı, C.Ç. ile Epözdemir arasındaki ilişkinin iddia edildiği gibi normal bir tanışıklıktan öte olduğunun ortaya konulduğu vurgulanıyor.

İddianamede, Epözdemir'in "rüşvete aracılık etmek" suçundan 4 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA / Başak Akbulut Yazar - Güncel
Bomba iddia: AK Parti, kendilerine gelmek isteyen iki belediye başkanına kapıyı kapattı

AK Parti, iki belediye başkanına kapıyı kapattı: Sizi istemiyoruz
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
Komşuda tepki çekecek adım: Günlük çalışma süresi 13 saate çıkarıldı

Halkın sokağa dökülmesi yakın! Komşuda çalışma süresi değişti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Yanlış duymadınız! Lamine Yamal artık imza atamayacak

Yanlış duymadınız! Yamal artık imza atamayacak
Melek Mosso ve Serkan Sağdıç anlaşmalı olarak boşandı

İki yıllık evlilik tek celsede sona erdi!
Siyasi partileri ziyaret eden Yasemin Minguzzi DEM Parti'yi es geçti

Ahmet Minguzzi'nin annesi TBMM'de! Es geçtiği tek parti var
Türk oyuncuyu Romanya Milli Takımı'na davet ettiler

Türk oyuncuyu başka bir milli takıma davet ettiler
Lise eğitiminin yeniden yapılandırılmasına ilişkin rapor Erdoğan'a sunuldu

Milyonlarca öğrenci merakla bekliyor! Rapor Erdoğan'a sunuldu
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Kurtulmuş kürsüden Kürtçe çağrı yaptı, aynı mesaj TBMM hesabından da paylaşıldı

Kimse beklemiyordu! Açılışı Kürtçe sözlerle yaptı
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.