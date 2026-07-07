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Avrupalı öğrenciler staj için KTÜ İLAFAR'ı tercih ediyor

Avrupalı öğrenciler staj için KTÜ İLAFAR'ı tercih ediyor
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Avrupa'da eğitim gören yabancı öğrenciler, zorunlu stajları için Karadeniz Teknik Üniversitesi İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (İLAFAR) tercih ediyor. Merkez, yüksek teknolojik altyapısı ve OECD GLP akreditasyonuyla küresel standartlarda Ar-Ge imkanı sunuyor.

Avrupa'da eğitim gören yabancı öğrenciler, zorunlu stajları için Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) İlaç ve Farmasötik Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni (İLAFAR) tercih ediyor.

KTÜ'den yapılan açıklamaya göre, değişim programları kapsamında Trabzon'a gelen genç araştırmacılar, İLAFAR'ın yüksek teknolojik altyapısında küresel standartlarda bilimsel deneyim kazanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KTÜ İLAFAR Müdürü Prof. Dr. Feride Sena Sezen, merkezin yüksek teknolojik altyapısıyla Türkiye ve Avrupa'nın gelecekteki bilim insanlarına küresel standartlarda Ar-Ge imkanı sunduğunu belirtti.

Sezen, ulusal ve uluslararası öğrencilerle yürüttükleri çalışmaların Türkiye'nin uluslararasılaşma hedeflerine katkı sağladığını ve KTÜ'nün araştırma üniversitesi kimliğini güçlendirdiğini vurguladı.

Merkeze gelen yabancı öğrencilerin TÜBİTAK, TÜSEB ve Avrupa Birliği destekli projelerde görev aldığını aktaran Sezen, İLAFAR'ın uluslararası geçerliliğe sahip OECD GLP akreditasyonunun Avrupalı öğrenciler için önemli bir tercih nedeni olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Seyit Ahmet Eksik
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