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Avrupa turuna çıkan Fransız kadın, motosikletiyle koyunlara çarpıp yaralandı

Avrupa turuna çıkan Fransız kadın, motosikletiyle koyunlara çarpıp yaralandı
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FRANSA'dan motosikletiyle Avrupa turuna çıkan Fransa vatandaşı Laura Charlotte Cecile Vobbman (31), Burdur'da yol kenarında otlayan koyunlara çarptı.

FRANSA'dan motosikletiyle Avrupa turuna çıkan Fransa vatandaşı Laura Charlotte Cecile Vobbman (31), Burdur'da yol kenarında otlayan koyunlara çarptı. Vobbman'ın el bileklerinin kırıldığı kazada 3 koyun öldü.

Kaza, dün saat 19.30 sıralarında Yeşilova ilçesi Harmanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Burdur'dan Salda Gölü'ne giden Laura Charlotte Cecile Vobbman'ın kullandığı HK 423 HJ plakalı motosiklet yol kenarında otlayan koyunlara çarptı. Motosiklet devrilirken yola savrulan Vobbman yaralandı. Kazada 3 koyun öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. El bilekleri kırıldığı belirlenen Laura Charlotte Cecile Vobbman, ambulansla götürüldüğü Burdur Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Laura Charlotte Cecile Vobbman'ın temmuz ayında Fransa'nın Strazburg kentinden Avrupa turu için motosikletiyle yola çıktığı ve yaklaşık 8 bin kilometrelik bir güzergahın ardından Burdur'a geldiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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