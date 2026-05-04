Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nde Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine destek yinelendi

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 8'inci Zirvesi'nde, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine destek yinelendi.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri ile Birlik dışındaki Avrupa ülkelerinin oluşturduğu Avrupa Siyasi Topluluğunun (AST) 8'inci Zirvesi, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da sürüyor.

"Geleceği İnşa Etmek: Avrupa'da Birlik ve İstikrar" temasıyla düzenlenen zirveye AB'ye üye 27 ülkenin devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra aday ülkelerin liderleri de katıldı.

Karen Demirciyan Spor ve Konser Kompleksi'nde düzenlenen zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da yer aldı. Yılmaz'ın Erivan'a yaptığı ziyaret, Türkiye'den Ermenistan'a bu seviyede yapılan ilk ziyaret oldu.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın ev sahipliğindeki zirve, Ermenistan kültürünün tanıtıldığı müzik ve dans gösterisiyle başladı.

Gösterinin ardından aile fotoğrafı çektirildi ve toplantıya geçildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de zirveye çevrim içi katılarak konuşma yaptı.

Zirvede, demokratik dayanıklılığı güçlendirmek, bağlantısallığı geliştirmek ve ekonomi ile enerji güvenliğini pekiştirmek amacıyla daha yakın işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik adımlar değerlendirildi. Ayrıca, bölgedeki son gelişmeler ve küresel sorunlar ele alındı.

Liderler, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine desteklerini dile getirdi.

Aliyev ve Paşinyan da Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine bağlı olduklarını yineledi.

Temelleri, AB'nin o zamanki dönem başkanlığını yürüten Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un teklifi üzerine 2022'deki Avrupa Günü'nde atılan AST, Avrupa'da AB dışındaki ülkeleri de içeren daha geniş bir istişare platformu olarak işlev görüyor.

Zirvenin bir sonraki toplantısının kasım ayında İrlanda'da düzenlenmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Ruslan Rehimov
