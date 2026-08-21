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ESC2026 İstanbul'da Düzenlenecek

ESC2026 İstanbul'da Düzenlenecek
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AFAD Deprem Dairesi Başkanı Aykut Akgün, Avrupa Sismoloji Komisyonu'nun 40'ıncı Genel Kurulu'nun (ESC2026) 6-11 Eylül tarihlerinde İstanbul'da yapılacağını açıkladı. Toplantıya 800'den fazla araştırmacının katılması bekleniyor.

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ( Afad ) Deprem Dairesi Başkanı Aykut Akgün, Avrupa Sismoloji Komisyonu'nun 40'ıncı Genel Kurulu'nun (ESC2026) 6-11 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da düzenleneceğini belirtti.

Deprem biliminin önemli buluşmalarından biri olarak kabul edilen ve bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ESC2026 öncesinde Ankara'da AFAD Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya AFAD Deprem Dairesi Başkanı Aykut Akgün, Türkiye Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Mustafa Kerem Koçkar, Kandilli Rasathanesi Müdür Yardımcısı Gülüm Tanırcan ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği Öğretim Üyesi Ayşegül Askan katıldı.

'KOMİSYONUN MİSYONU, BİLİM CAMİASINA KATKI VERMEK'

AFAD Deprem Dairesi Başkanı Aykut Akgün, Genel Kurulun, 6-11 Eylül tarihleri arasında AFAD yürütücülüğünde İstanbul'da düzenleneceğini belirtti. Akgün, Genel Kurulun dünyanın dört bir yanından sismoloji ve deprem araştırmaları konularındaki en son gelişmeleri paylaşmak için uzmanları ve araştırmacıları bir araya getireceğini söyleyerek, "Türkiye Cumhuriyeti temsilciliği AFAD Başkanlığı tarafından yürütülmekte olan Avrupa Sismoloji Komisyonu'nun en önemli misyonu, sismoloji ve deprem konusunda araştırma ve geliştirme çalışmalarını teşvik etmek, Avrupa ölçeğinde bilimsel iş birliğini genişletip geliştirmek ve genç bilim insanları yetiştirerek, Avrupa ve Akdeniz ülkelerinin bilim camiasına, sismoloji bilimi alanında katkı vermektir" dedi.

'800'DEN FAZLA ARAŞTIRMACI KATILACAK'

Akgün, 2014 yılında yine İstanbul'da Türkiye Deprem Vakfı ve AFAD iş birliğinde Avrupa Sismoloji Komisyonu'nun 34'üncü Genel Kurulu'nun başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini ve 12 yıl sonra yine bir ESC2026 etkinliğinin gerçekleşecek olmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Sismoloji ve deprem mühendisliği konularında 800'den fazla araştırmacının katılacağı toplantı kapsamında çağrılı konuşmalar, sözlü sunumlar ve poster sunumların yer aldığı oturumlar gerçekleşecek olup başta AFAD olmak üzere İstanbul Proje Koordinasyon Birimi, DASK ve konuyla ilgili özel sektör ve sivil toplum kuruluşları faaliyetlerini sergi alanında katılımcılarla paylaşacaklardır. Etkinlik kapsamında AFAD Başkanlığı'nın faaliyetlerinin ele alınacağı özel bir oturum da Başkanlığımız koordinasyonunda gerçekleştirilecektir" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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