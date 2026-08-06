AB ülkeleri yaz yoğunluğunda biyometrik kontrolü askıya alıyor

Avrupa'nın Paris, Amsterdam, Frankfurt, Brüksel ve Milan gibi turistik merkezlerindeki havalimanları, yaz döneminde yaşanan yoğunlukta Avrupa Birliği'nin (AB) yeni giriş-çıkış sistemi (EES) kapsamındaki biyometrik işlemlerini devreden çıkarıyor.

Air France-KLM'den Politico haber sitesine yapılan açıklamada, turist yoğunluğunun olduğu yaz aylarında kuyruklar uzadığında şirketin Paris ve Amsterdam'daki aktarma merkezlerinde sorunsuz geçişi sağlamak için EES'in biyometrik kayıt işlemlerinin devre dışı bırakıldığı ifade edildi.

Hava yolu şirketleri üst yöneticileri, sınır ve havalimanı yetkilileri, Milan, Frankfurt ve Brüksel gibi kentlerde de yoğunluk yaşandığında EES'in biyometrik kayıt işlemlerinin askıya alındığını belirtti.

İtalya'nın Milano Malpensa Havalimanı'nda sınır kontrol ekibinde görevli memur Cristian Sternativo, EES prosedürlerinin tam olarak uygulanmasının "kamu düzeni sorunlarına yol açabileceğini" belirterek, mevcut altyapının yoğun dönemlerin yönetimi için uygun olmadığını ifade etti.

Yetkililer, biyometrik kontrollerin askıya alınmasının güvenliği tehlikeye atmadığını vurguluyor.

10 Nisan'da yürürlüğe giren ve pasaportlara elle damga vurma uygulamasına son veren sistem, AB vatandaşı olmayan yolcuların sınır kapılarında parmak izi vermesini ve biyometrik fotoğraf çektirmesini zorunlu hale getiriyor. Bu nedenle pasaport kontrol süreleri uzuyor.

Uluslararası Havalimanları Konseyi Avrupa tarafından 1 Temmuz'da AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e hitaben kaleme alınan mektupta, EES'nin yolcuları mağdur eden ve havalimanlarıyla hava yolu şirketlerini "sürdürülemez baskı altına sokan ciddi operasyonel sonuçlar" doğurduğu uyarısında bulunularak, en azından ağustos sonuna kadar yeni sistemin askıya alınması talep edilmişti.

Bunun üzerine AB Komisyonu, yaz döneminde havalimanlarında yoğunluk yaşanması halinde EES'de biyometrik kayıt işlemlerinin geçici olarak askıya alınabileceğini belirtmişti.

Kaynak: AA