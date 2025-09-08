Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset, Güney Kıbrıs'ı Ziyaret Etti

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Alain Berset, 8-9 Eylül'de Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni ziyaret ederek, Güney Kıbrıs Rum Kesimi (GKRY) Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis başta olmak üzere çok sayıda diplomatik temas gerçekleştirecek. Berset, görüşmelerinde, "GKRY ile Avrupa Konseyi arasındaki iş birliği, GKRY'nin yaklaşan Avrupa Birliği (AB) Dönem Başkanlığı, Türkiye'ye ilişkin meseleler ile Orta Doğu'daki insani kriz" konularını ele alacak.

Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Berset, bugün Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni (GKRY) ziyaret etti. Berset, resmi sosyal medya hesabından 8-9 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceği ziyareti duyururken, kendisine eşlik eden GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis'e teşekkür etti. Hristodulidis'in Ofisi, Berset ile yapılacak görüşmeye ilişkin resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Kıbrıs 'ta "yasadışı işgalini sürdürdüğünü" ileri sürerek, bu konunun görüşmenin gündeminde olacağını vurguladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanı Hristodulidis'in, Genel Sekreter ile yapacağı görüşmeler kapsamında, Avrupa genelinde vatandaşların haklarının savunulmasının temelini oluşturan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının tam olarak uygulanmasının önemi vurgulanacaktır.

Aynı zamanda Ukrayna konusuna odaklanılacak, özellikle Orta Doğu'daki gelişmelere, bölgede istikrar ve güvenlik köprüsü oluşturan Kıbrıs'ın oynadığı belirleyici insani role vurgu yapılacak. Kıbrıs Cumhuriyeti, Avrupa Konseyi'nin temel ilke ve değerlerine saygı göstererek, demokratik, güvenli ve adil bir Avrupa için bu ortak mücadeleyi sürdürmeye, hem Konsey'de hem de daha geniş uluslararası sahnede konumunu güçlendirmeye kararlıdır."

Berset ayrıca, ziyareti kapsamında, GKRY Dışişleri Bakanı Constantinos Kombos ve Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Marios Hartsiotis ile de temaslarda bulunacak. Berset, GKRY Meclisi Başkanı Annita Demetriou ve ülkenin Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi delegasyonu ile de bir araya gelecek.

Berset, ziyaret kapsamında bulunacağı temaslarda, GKRY ile Avrupa Konseyi arasındaki iş birliği, ülkenin yaklaşan Avrupa Birliği Dönem Başkanlığı ve Orta Doğu'daki gelişen kriz gündemde olacak. Avrupa Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Berset'in ziyaretinin demokratik güvenliğe dayalı yenilenmiş bir Avrupa düzeni çağrısını vurgulayacağı belirtildi.