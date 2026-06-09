Antonio Costa, NATO Genel Sekreteri Rutte ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve NATO Daimi Temsilcileriyle bir araya geldi.

Costa, görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Avrupa savunmasının Avrupa Birliği için öncelikli konular arasında yer aldığını belirtti.

AB liderlerinin gelecek hafta yapılacak Avrupa Birliği Konseyi toplantısında savunma alanında kaydedilen ilerlemeleri değerlendireceğini ifade eden Costa, "Daha güçlü bir AB, daha güçlü bir NATO demektir. Daha güçlü bir NATO ise Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmez olmaya devam etmektedir" dedi.

Costa, ortak tehdit ve sınamalara karşı NATO ve AB'nin birlikte çalışmayı sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA