Antonio Costa, Katar Şeyhi Al Thani ile Görüştü: "Sürdürülebilir Bir Barış ve Hürmüz Boğazı'nda Seyir Özgürlüğünün Yeniden Sağlanmasını Ele Aldık"

(ANKARA) - Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani ile Doha'da görüştü.

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani Tamim Bin Hamad ile Doha'da tanışmaktan memnuniyet duyduğunu bildirdi. Costa ayrıca, şu ifadeleri kullandı:

"Bölgedeki durumu yatıştırma çabalarını, iki önceliği göz önünde bulundurarak ele aldık: Birincisi, bölgede sürdürülebilir bir barışa yol açabilecek daha istikrarlı ve kalıcı bir ateşkes için çalışma. İkincisi, Hürmüz Boğazı'nda seyir özgürlüğünün yeniden sağlanması. Avrupa Birliği (AB), Katar ve Körfez ortaklarıyla stratejik bağlarını güçlendirmeye kararlıdır; özellikle enerji güvenliği, ticaret ve yatırımlar ile insani işbirliği alanlarında."

Kaynak: ANKA