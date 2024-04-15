Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve AB üyesi ülkelerin büyükelçilikleri tarafından düzenlenen Avrupa Film Günleri'nin galası Ankara'da yapıldı.

Büyülü Fener Sineması'ndaki galaya AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Letonya'nın Ankara Büyükelçisi Peteris Vaivars ve çok sayıda davetli katıldı.

Galada, Ukraynalı Maryna Vroda'nın yönettiği "Bozkır" filmi gösterildi.

Galanın açılışında Büyükelçi Bodnar ve Büyükelçi Meyer-Landrut konuşma yaptı.

Bodnar, Ukrayna sinemasının "dost ülke" Türkiye'de seyirciyle buluşmasından duyduğu mutluluğu dile getirerek, "Bu yıl bir Ukrayna filminin beyaz perdeye yansıtılması ve Ukrayna'nın AB'ye katılım müzakerelerinin başlatılması kararı bir arada. Bu da kendi başına sembolik bir anlam taşıyor." diye konuştu.

Bu adımların, Avrupa'nın Ukrayna'ya desteğini temsil ettiğini kaydeden Bodnar, "Bu jest, varoluş mücadelesi verdiğimiz ve Rusya'nın saldırganlığına karşı direndiğimiz bir dönemde özel bir anlam ifade ediyor." dedi.

Bodnar, AB'nin Ukrayna'ya sağladığı ve sağlamaya devam ettiği yardımlar için minnettarlığını vurgulayarak, Ukrayna'nın Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olduğu söyledi.

Ukrayna'ya "sarsılmaz" destek

Meyer-Landrut da Avrupa Film Günleri'nin, kültürel çeşitliliği kutlamak için fırsat sunduğunu belirterek, "Sinemanın gücü insanlar arasındaki uçurumları kapatırken klişeleşmiş görüşleri de yıkar." ifadesini kullandı.

"Bozkır" filminin, AB'nin Ukrayna'ya "sarsılmaz" desteğini gösterdiğini vurgulayan Meyer-Landrut, festivalin düzenlenmesinde emeği geçenlere Avrupa ile Türkiye arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilmesine yönelik destekleri için teşekkür etti.

Meyer-Landrut, basın mensuplarına ayrıca yaptığı açıklamada, Film Günleri'nin galasında bir Ukrayna filminin gösterilmesinin tesadüf olmadığının altını çizerek, Ukrayna'ya desteğin süreceğini kaydetti.

Büyükelçi, Ukrayna'nın AB'ye katılım sürecinin başlangıç noktasında olduklarını ve katılım şartlarının yerine getirilmesi gerektiğini ifade ederek, "Ukrayna, Avrupa'nın bir parçasıdır." dedi.

Avrupa Film Günleri

Avrupa Film Günleri kapsamında sinemaseverlerle buluşacak 10'dan fazla film, 16-21 Nisan'da Ankara'da, 30 Nisan-5 Mayıs'ta İstanbul'da gösterime girecek.

Avrupa'nın birçok ülkesinde çekilen filmler, 8-12 Mayıs tarihlerinde ise Antalya, Denizli, Diyarbakır, Edirne, Eskişehir, İzmir, Samsun ve Trabzon'da gösterime girecek.