Avrupa'dan 15 ülke ve Avustralya, Lübnan'a tam destek verdiklerini açıkladı

İngiltere, Fransa ve Belçika'nın da aralarında bulunduğu 15 Avrupa ülkesi ile Avustralya, İsrail'in Lübnan'a ve Hizbullah'ın ise İsrail'e yönelik saldırılarını kınayarak Lübnan halkı ve hükümetine tam destek verdiklerini açıkladı.

Avustralya, Belçika, Hırvatistan, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Malta, Norveç, Portekiz, Slovenya, İspanya, İsveç, İngiltere ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanları, Lübnan konusunda ortak açıklama yayımladı.

Açıklamada, Lübnan'ın da bölgedeki tansiyonu düşürme çabalarına dahil edilmesi gerektiği vurgulanarak, tüm taraflara kalıcı siyasi çözüm bulma çağrısı yapıldı.

Lübnan'da devam eden çatışmaların Orta Doğu'daki tansiyonu düşürme çalışmalarını riske attığı belirtilen açıklamada, "ABD'nin girişimleriyle Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn tarafından başlatılan İsrail'le doğrudan müzakere girişimini ve İsrail'in bunu kabul etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Tüm tarafları bu fırsatı değerlendirmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Doğrudan müzakerelerin Lübnan, İsrail ve bölgeye kalıcı güvenlik getireceği kaydedilen açıklamada, katılımcı ülkelerin her türlü desteği vermeye hazır olduğu bildirildi.

Hizbullah'ın ve İsrail'in saldırılarının kınandığı ve sonlandırılması gerektiği ifade edilen açıklamada, "Ayrıca İsrail'in Lübnan'da 8 Nisan'da gerçekleştirdiği ve Lübnanlı makamların açıkladığı son bilgilere göre 350'den fazla kişinin ölümüne 1000'den fazla kişinin yaralanmasına sebep olan saldırılarını da en sert dille kınıyoruz. Siviller ve sivil altyapı, uluslararası insancıl hukuka göre korunmalıdır." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) unsurlarına ve tesislerine yönelik saldırıların kınandığı da kaydedildi.

"Lübnan halkı ve yetkililerine tam dayanışmamızı ve sarsılmaz desteğimizi ifade ediyoruz." ifadesi kullanılan açıklamada, imzacıların Lübnan'da yerinden edilen 1 milyondan fazla insana yardım için hazır olduğu bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Lübnan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine destek verildiği de belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Lübnan hükümetinin tüm Lübnan topraklarında egemenliğini kullanmasına destek vermeye devam edeceğiz. Bu nedenle Lübnan hükümetinin Hizbullah'ın askeri faaliyetlerini yasaklama, Beyrut'taki devlet otoritesini tam olarak kurma ve silah kullanma yetkisi konusunda tekel olma kararını destekliyoruz, bunların eksiksiz ve hızlı şekilde uygulanmasını teşvik ediyoruz."