Avrupa Birliği: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Görevini yapan gazetecilerin fiziksel saldırıya uğramasını, keyfi tutuklanmalarını...
Avrupa Birliği: (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Görevini yapan gazetecilerin fiziksel saldırıya uğramasını, keyfi tutuklanmalarını ve öldürülmelerini kınıyoruz.
Avrupa Birliği : (İsrail güçlerinin AA foto muhabirini darbetmesi) Görevini yapan gazetecilerin fiziksel saldırıya uğramasını, keyfi tutuklanmalarını ve öldürülmelerini kınıyoruz