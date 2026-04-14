Avrupa İnsani Yardım Platformu'nun 5. toplantısı Berlin'de yapıldı

WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu çatısı altında faaliyet gösteren Avrupa İnsani Yardım Platformu (AVİYAP) beşinci toplantısını Berlin'de düzenledi.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan, Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı, WEFA Genel Başkanı Musab Aydın, WEFA Genel Müdürü Bayram Numan Köksal ve çok sayıda sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

Burada bir konuşma yapan Büyükelçi Turan, Türkiye'nin afetlere müdahale ve risk azaltma konusundaki rolüne değinerek kamu ile sivil toplum arasındaki işbirliğinin önemini vurguladı.

WEFA Genel Başkanı Aydın da AVİYAP'ın Avrupa'daki Türk diaspora kuruluşlarını ortak bir koordinasyon mekanizması altında buluşturmayı hedeflediğini belirtti.

Aydın, afet ve acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi, eğitim faaliyetlerinin artırılması ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesinin platformun öncelikleri arasında yer aldığını ifade etti.

Toplantıda ayrıca afet yönetimi, kriz koordinasyonu ve insani yardım alanlarında ortak hareket kabiliyetinin artırılmasına yönelik konular ele alındı.

STK temsilcilerinin de sahada karşılaşılan sorunları ve çözüm önerilerini dile getirdiği toplantıda özellikle kurumlar arası hızlı iletişim mekanizmalarının güçlendirilmesi, ortak eğitim ve tatbikatların artırılması ile sürdürülebilir veri paylaşımının önemine değinildi.