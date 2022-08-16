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Avcılar Kaymakamlığı bahçesinden taşan su duvarı yıkarak evi bastı

Avcılar Kaymakamlığı bahçesinden taşan su duvarı yıkarak evi bastı

AVCILAR'da dün etkili olan yağış sırasında kaymakamlık bahçesine dolan su, bitişikte bulunan duvarı yıkarak Abdülkadir Karabaş'ın evini bastı.

AVCILAR'da dün etkili olan yağış sırasında kaymakamlık bahçesine dolan Su, bitişikte bulunan duvarı yıkarak Abdülkadir Karabaş'ın evini bastı. Eşyaları sular içerisinde kalan Abdülkadir Karabaş, "Hiç kimse yardıma gelmedi. İhbarda bulunduğumuz halde gelen olmadı" dedi.

İlçede dün saat 11.00'de başlayan ve aralıklarla süren şiddetli yağmur, Cihangir Mahallesi'ndeki Avcılar Kaymakamlığı'nın bahçesine doldu. Bahçedeki rögar kapakları açılmasına rağmen sel suları bodrum katı bastı. Suyun yüksekliği yer yer bir buçuk metreyi bulurken, bir süre sonra taşmaya başlayan Su, kaymakamlığın hemen yanındaki Dicle Sokak'ta bulunan binanın bahçe duvarını yıktı. Sel suları buradan Abdülkadir Karabaş'a ait eve doldu. Eşyaları zarar gören Karabaş, "Olayın boyutunu önce anlayamadım. Geldiğimde bahçe havuza dönmüştü. Evimdeki beyaz eşyalar, oturma grupları, parkeler kısaca tüm eşyalar su içinde kaldı. Hiç kimse yardıma gelmedi. İhbarda bulunduğumuz halde gelen olmadı. Duvarı da binayı yaptıran müteahhit gelip yapmaya karar verdi" dedi.


Demirören Haber Ajansı / İhsan Dörtkardeş - Güncel

Avcılar Bahçe su Güncel Haberler

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