Avcılar'da üç aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı

AVCILAR D-100 Karayolu'nda üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Merkez Mahallesi D-100 Karayolu Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yan yola girmek isteyen 21 ET 423 plakalı otomobil, önündeki 46 LL 333 plakalı otomobile çarptı. Kazada çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 46 LL 333 plakalı otomobil ise önündeki motosikletliye çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Polis ekipleri zincirleme kaza nedeniyle yolu trafiğe kapattı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada yaralandığı belirlenen 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı