Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü
İstanbul Avcılar'da sokaktaki çöplerde çıkan yangın büyüyerek bitişikteki kümese sıçradı. Çıkan yangında kümeste bulunan yaklaşık 50 tavuk ve kuş öldü. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
- Avcılar'da çöplerde çıkan yangın bitişikteki kümese sıçrayarak yaklaşık 50 tavuk ve güvercinin ölmesine neden oldu.
- İtfaiye ekipleri yangını söndürdü.
- Yangının çıkış nedeni üzerinde inceleme başlatıldı.
Avcılar'da sokaktaki çöplerde çıkan yangın, bitişikteki kümese sıçrayarak yaklaşık 50 tavuk ve kuşun ölmesine neden oldu. Olay itibariyle itfaiye ekipleri yangını söndürdü, yangının çıkış nedeni üzerinde inceleme başlatıldı.
ÇÖPTEKİ YANGIN KÜMESE SIÇRADI
Yangın, saat 15.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi G621 Sokak'ta çıktı. İddiaya göre sokakta oyun oynayan çocukların çöpleri ateşe vermesinin ardından çıkan yangın bitişikteki ahşap kümese sıçradı.
50 TAVUK VE GÜVERCİN YANARAK TELEF OLDU
Kısa sürede alev alan kümeste bulunan yaklaşık 50 adet tavuk ve güvercin yanarak öldü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri geldi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.