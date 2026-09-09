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Avcılar’da parktaki trafonun üzerinde mahsur kaldı

Avcılar’da parktaki trafonun üzerinde mahsur kaldı
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AVCILAR’da çocuk parkındaki trafonun üzerine çıktıktan sonra inemeyen kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle indirildi.

AVCILAR'da çocuk parkındaki trafonun üzerine çıktıktan sonra inemeyen kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından merdivenle indirildi.

Cihangir Mahallesi'nde bulunan Uğur Mumcu Parkı'nda dün akşam saatlerinde 15- 16 yaşlarında iki kız çocuğu trafonun üzerine çıktı. Çocuklardan biri kısa süre sonra trafonun üstünden indi. Ancak diğer çocuk düşme korkusu nedeniyle aşağı inemedi. Yaklaşık iki saat trafonun üstünde kalan çocuğun inememesi üzerine itfaiyeden yardım istendi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekibi, trafonun üzerindeki çocuğu merdivenle indirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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