Haberler

Avcılar'da Otomobil Bahçeye Düştü: 2 Çocuk Yaralı

Avcılar'da Otomobil Bahçeye Düştü: 2 Çocuk Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avcılar'da direksiyon hakimiyetini kaybeden bir otomobil, bir binanın bahçesine düştü. Kazada araçta bulunan iki çocuk hastaneye kaldırıldı.

AVCILAR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, binanın bahçesine düştü. Kazada yaralanan otomobilin içindeki 2 çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, siteye girmeye sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 HJC 226 plakalı otomobil önce yol kenarındaki demir parmaklıklara çarptı, ardından yol üzerinde bulunan binanın bahçesine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada otomobilde sürücünün yanında olduğu belirlenen 2 çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

'İLK BAŞTA DEMİRLERDE ASILI KALMIŞ'

Mahalle sakinlerinden Sebahattin Kara, "Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş köşeyi dönerken. İlk başta demirlerde asılı kalmış, ondan sonra düşmüş" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Belediye başkanının sopayla gençleri dövdüğü iddia edildi

Belediye başkanı, misafir gençlere sopa ile saldırdı
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk

Ne et ne tavuk ne de sucuk! Bu döner Türkiye'de ilk
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Sinem Ünsal asansörde sevgilisiyle aşka geldi

Asansörde sevgilisiyle aşka geldi
2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı! Yeni hedefi akıllara zarar

2 milyon harcayıp vücudunu dövmeyle kaplattı, dilini ikiye ayırdı
title