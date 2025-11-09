Haberler

Avcılar'da Motosiklet Kazası: İki Yaralı, Yardıma Giden Motosikletçinin Ekipmanı Çalındı

Güncelleme:
Avcılar'da meydana gelen kazada otomobilin çarptığı motosikletteki iki kişi ağır yaralandı. Kazaya müdahale eden bir motosiklet sürücüsünün ekipmanları ise çalındı.

Avcılar'da otomobilin çarptığı motosikletteki iki kişi ağır yaralandı. Kazayı görüp yardıma giden bir başka motosiklet sürücüsünün ise yaklaşık 20 bin lira değerindeki ekipmanı çalındı.

Kaza, dün gece saatlerinde Firuzköy Mahallesi Firuzköy Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 CRS 431 plakalı otomobil, 34 MYL 712 plakalı motosiklete çarptı. Kazanın etkisiyle motosiklette bulunan iki kişi yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler hemen yardıma koşarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. İki kişinin de sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazaya neden olan otomobil sürücüsünü ifadesi alınmak üzere emniyete götürdü.

YARDIMA GİTTİ, 20 BİN LİRALIK EKİPMANI ÇALINDI

Öte yandan kazayı görerek yardıma giden bir motosiklet sürücüsü, kaskını ve interkom cihazını motosikletinin üzerinde unuttu. Yaralılara yardım eden sürücü, ambulansların olay yerinden ayrılmasının ardından motosikletine döndüğünde kaskı ve interkomunun çalındığını fark etti. Çalınan ekipmanların yaklaşık değerinin 20 bin lira olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
