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Avcılar’da inşaat halindeki 7 katlı binada erkek cesedi bulundu

Avcılar’da inşaat halindeki 7 katlı binada erkek cesedi bulundu
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AVCILAR’da inşaat halindeki 7 katlı binada kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu.

AVCILAR'da inşaat halindeki 7 katlı binada kimliği belirsiz erkek cesedi bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Olay, öğle saatlerinde Merkez Mahallesi Cami Sokak'ta bulunan 7 katlı binanın inşaatında meydana geldi. Çalışanlar, binada bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Avcılar Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri, güvenlik şeridi çekilen binada çalışma yaptı. Sağlık ekipleri, üzerinde kimlik bulunmayan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Erkek olduğu belirlenen ceset, olay yeri inceleme ve savcılık çalışmalarının tamamlanmasının ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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