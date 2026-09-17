Avcılar’da havalar serinledi, sahil güvercinlere kaldı

İstanbul Avcılar'da havanın serinlemesiyle birlikte Denizköşkler Mahallesi'ndeki plaj da sessizliğe büründü. Sahilde yürüyüş yapanlar dışında kimse görülmezken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin belirlediği takvim uyarınca buradaki plajda görevlendirilen cankurtaran mesaisini yine aksatmadı. Güvercin ve martılar, dalgaların getirdiği kırıntılarla beslenirken, iki köpeğin de kumlara serilip uyuduğu görüldü.

Yaz mevsiminin bitişiyle beraber havanın serinlemesi ve İstanbul'da etkili olan yağmurun ardından plaj ve sahiller boş kaldı. İstanbul'da etkili olan yağış sonrası sıcaklıklar hissedilir derecede düşerken sahil ve plajlar ise sessizliğe büründü. Denizköşkler Mahallesi'ndeki plajın sahil kesiminde yürüyüş yapanlar dışında kimse görülmezken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) belirlediği takvim uyarınca plajda görevli cankurtaran mesaisini aksatmadı.

PLAJ GÜVERCİNLERE KALDI

Sahil ve plaj bölümü hasır gölgeliklerin altında ve çevresinde bulunan yiyeceklerle beslenen güvercin ve martılara kaldı.Güvercin ve martıları yakalamak isteyen kedilerin pusuda beklediği plajda iki köpeğin de kumlara serilip uyumaya çalıştığı görüldü. Avcılar'da sahile gelen bir kişi, "Eylül ayının sonlarına geliyoruz. Doğanın sahibi kuşlar ve martılar. Doğa onlara kalıyor. Görüyorsunuz burası bomboş. Dün yağmur yağdı bugün de dikkat ederseniz hiçkimse yok. Doğanın sahibi onlar. Biz insanlar dağları ormanları her yeri işgal etmişiz. " dedi.

'KUŞLARLA BERABER YÜZÜYORUM'

Plaja gelen başka bir kişi ise, "Bugün kimse yok. Sahil boşaldı. Kuşlarla beraber yüzüyorum başka kimse yoktu. Dün soğuktu bugün çok güzel. Kimse yok hava bozuk olduğu için herhalde. Meydan bana kaldı." diye konuştu. Ardından da güvercinlere yem atarak boş kalan plajda zaman geçirmeye devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı