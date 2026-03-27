Avcılar'da mahallenin maskotu 'Garip' isimli köpeği çalan şüpheli yakalandı

Avcılar'da mahallenin maskotu 'Garip' isimli köpeği çalan şüpheli yakalandı
Avcılar'da mahalleli tarafından sevilen 'Garip' isimli köpek, bir kişi tarafından minibüse bindirilerek kaçırıldı. Güvenlik kamerası görüntüleriyle kimliği tespit edilen şüpheli V.Ç. gözaltına alındı, ancak serbest bırakıldı.

Avcılar'da mahallenin maskotu olan 'Garip' isimli köpek, kulübesinin önünden servis minibüsüyle kaçırıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken köpeği çalan şüpheli V.Ç. (45) gözaltına alındı.

Olay, 18 Mart Çarşamba günü saat 23.00 sıralarında Tahtakale Mahallesi Servis Sokak'ta meydana geldi. Mahalle sakinlerinin boş arsada yaptığı kulübenin önünde bulunan 'Garip' isimli köpeğin yanına servis minibüsüyle bir kişi yanaştı. Gelen kişi, sahipsiz hayvana yiyecek verdi. Daha sonra köpeği kucağına alan şüpheli, köpeği minibüse bindirerek olay yerinden uzaklaştı. Köpeğin günlerce ortalıkta görünmemesi üzerine durumdan şüphelenen mahalle sakinleri, çevredeki bir binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince hırsızlığı fark etti. Mahalleli, çok sevdikleri Garip'i götüren kişi ya da kişilerin bulunmasını istedi.

GÖZALTINA ALINDI

Görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini izleyerek servis şoförünün kimlik bilgilerini tespit etti. 'Garip' isimli köpeği çaldığı belirlenen servis şoförü V.Ç., kısa sürede yakalandı. Emniyetteki ifadesinde işten dönerken karşılaştığı köpeği araca aldığını ancak bir süre sonra bıraktığını söyleyen V.Ç., serbest bırakıldı. Şüpheli hakkında 'Hayvan Haklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio: İran'da çatışmalar haftalar içinde bitecek

Dünyanın beklediği açıklama! Trump'ın sağ kolu tarih verdi
Hande Erçel serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Hande Erçel'le ilgili jet hızında karar
WP: ABD'nin İran'a saldırılarda kullandığı Tomahawk füzelerinin hızla tükenmesi Pentagon'u endişelendirdi

Öve öve bitiremiyordu, hızla tükenince etekleri tutuştu
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Galatasaray'da futbolcuların günlerdir beklediği müjdeli haber geldi

Günlerdir beklenen müjde geldi
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza

Alkışlar Ticaret Bakanlığı'na! Bu rezilliği affetmediler
Batman Petrolspor ve Bursaspor, 1. Lig yolcusu

Şampiyonluk artık çok yakın! Adım adım 1. Lig'e geliyorlar
Ünlü ismin son hali yürek burktu: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor

Son hali içler acısı: Görenler Sedat Peker'i etiketliyor
Sözünü tuttu, milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı

Milli galibiyet şerefine 1000 lahmacun dağıttı, sıradaki kişi şaşırttı
Marmaris'teki rüşvet operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

İşte rüşvetin belgesi! Suçüstü yakalandılar