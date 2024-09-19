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Avcılar'da feci kaza! Midibüs 4 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti

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Avcılar'da annesiyle birlikte bisiklet süren 4 yaşındaki Seyfican İnce, manevra yapan bir servis midibüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kazaya tanık olan Nurettin Karakoç, bu kavşakta sürekli kaza olduğunu belirterek, "Bu sefer maalesef bir can kaybedildi. Ufak çocuğu midibüs altına aldı. Bizim arkadaşın arabasına koyduk, hastaneye götürüldüğünde ölmüştü" dedi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Yeşilkent Mahallesi G-725'inci Sokak'ta meydana geldi. Anne Halime İnce, oğlu Seyfican İnce ve yeğeni market alışverinden dönüyordu. 4 yaşındaki Seyfican İnce annesinin yanında bisikletle ilerliyordu. Kaldırımdan karşıya geçmek istedikleri sırada anne İnce, yeğeninin elini tuttu. Aynı anlarda bisikletle annesinin biraz gerisinde kalan Seyfican İnce'ye sokakta manevra yapan 34 LGC 139 plakalı servis midibüsü çarptı. Midibüsün şoförü Fevzi Çağlar son ana kadar çocuğu görmedi. Anne, çığlık atarak çocuğunu lastiğin altından aldı. Midibüs şoförü ve çevredekiler de inerek yardım etmeye çalıştı. Anne kucakladığı çocuğunu yakındaki bir otomobille hastaneye götürdü. Hastanede Seyfican İnce'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Midibüs şoförü ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan servis şoförü bugün sabah saatlerinde Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Avcılar'da kahreden kaza! Midibüs 4 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti

'UFACIK ÇOCUK BİSİKLETLE ARABANIN ALTINDA KALDI'

Kazaya tanık olan Nurettin Karakoç, bu kavşakta sürekli kaza olduğunu belirterek, "Bu sefer maalesef bir can kaybedildi. Ufacık çocuk bisikletle arabanın altında kaldı. Araba şuradan yukarı doğru çıkıyordu geri döndü. Dönerken, sağ tarafta çocuk bisikletle annesinin arkasından gidiyordu. Ufak çocuğu midibüs altına aldı. Hatta bisiklet de şu anda benim dükkanda duruyor. Bizim arkadaşın arabasına koyduk, hastaneye götürüldüğünde ölmüştü" dedi.

"ŞOFÖRÜN İHMALKARLIĞI VAR"

Amca Mustafa İnce, "Allah kimsenin başına vermesin. Servis aracı manevra yaparken sol tarafta çocuğu görmüyor. Çocuk da altında kalıyor. Annesi yanındaki küçük yeğeninin elinden tutuyor. Seyfican'ı bisikletli olduğu için tutamıyor ve feci şekilde tekerin altında kalıyor. Bu olayda servis şoförünün ihmalkarlığı var. Şikayetçi olduk, şoförü mahkemeye de verdik. Karakola da gittik şoför gözaltında" dedi.

Avcılar'da kahreden kaza! Midibüs 4 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti

KAZA ANI ANBEAN KAYDEDİLDİ

4 yaşındaki Seyfican İnce'nin servis midibüsünün altında kaldığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, çocuğun bisiklet sürdüğü annesi ve kuzeninin hemen önünde ilerlediği ve o sırada midibüsün Seyfican İnce'ye çarptığı anlar yer alıyor.

Avcılar'da feci kaza! Midibüs 4 yaşındaki çocuğun üzerinden geçti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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Yorumlar (2)

Cafer KILIÇ:

Allah Rahmet eylesin sabırlar diliyorum ailesine

3
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Mehmet yasar Çiçek:

ALLAH sabır versin mekani cennet olsun, lakin annenin de otobus kadar ihmali var

0
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