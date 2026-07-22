İstanbul'da başıboş atlar tehlikeye davetiye çıkarıyor

AVCILAR'da cadde ve sokaklarda başı boş halde dolaşan yılkı atları tehlikeye davetiye çıkarıyor. Çevre sakinleri boş alanlardaki otlarla beslenen, sokaklardaki çöp konteynerleri çevresinde sürüler halinde dolaşan atlara çözüm bulunmasını istiyor. Atların sürücü adaylarına eğitim verilen alanda girerek tehlike oluşturduklarını belirten Selim Şahinoğlu, "Sürücü adaylarımızın araç kullandığı güzergah üzerinde sahipsiz atlar dolaşıyor. Uzun bir süredir de dolaşıyorlar sürücü adaylarımıza araçları verdiğimizde bu atlar tehlike oluşturuyor. Birkaç tehlike de atlattık. Yolda birden önümüze fırladılar. Yolun ortasından 4-5 tanesi yürüyebiliyor. Aday panikleyebiliyor. Bizim için problem oluşturuyor. " dedi

Firuzköy Mahallesi'nde cadde ve sokaklarda gün boyu dolaşan, boş alanlardaki kuru otlarla beslenen atları görenler şaşkınlık yaşıyor. Atılan çürük sebze ve meyveleri yemek için çöp konteynerleri çevresinde sürüler halinde dolaşan atlar, hem trafikteki araçlar hem de çevre sakinleri için tehlike oluşturuyor.

'SÜRÜCÜ ADAYLARI İÇİN TEHLİKE OLUŞTURUYORLAR'

Avcılar'daki boş arazilerde otladıktan sonra sürücü adaylarının trafik eğitimi aldığı piste de giren atlar, tedirginliğe yol açarken hem çevre sakinleri hem de sürücü kursu eğitmenleri bu durumdan şikayetçi. Sürücü kursunda eğitmeni Selim Şahinoğlu, "Sürücü adaylarımızın araç kullandığı güzergah üzerinde sahipsiz atlar dolaşıyor. Uzun bir süredir de dolaşıyorlar sürücü adaylarımıza araçları verdiğimizde bu atlar tehlike oluşturuyor. Birkaç tehlike de atlattık. Yolda birden önümüze fırladılar. Yolun ortasından 4-5 tanesi yürüyebiliyor. Aday panikleyebiliyor. Bizim için problem oluşturuyor. " dedi.

'ÇÖPLERİ DAĞITIYORLAR'

Şahinoğlu atların tehlikeye davetiye çıkardığını da belirterek, "Bunlar sahiplidir diye tahmin ediyorum. Hayvanlar burada otlak arazide otladılar. Sabahtan akşama burada vakit geçirdiler. Burada vakit geçirdiler güneşin altında. Ben bu hayvanlar niye bu kadar sahipsiz, niye kimse bunlara su vermiyor diye düşündüm. Hayvan burada ölü gibi yatıyordu. Çöp kutularını dağıtıyorlar. Çöp kutularının içinden yiyecek çıkartıyorlar karpuz kabuğu gibi. Etrafı da kirletiyorlar" diye konuştu. Çevrede yaşayanlar ise sahipsiz atların Küçükçekmece gölü kıyısında bulunan at çiftliğine ait olabileceğini buralarda gelişigüzel dolaşmaması gerektiğine de dikkat çekti.

'HEM TRAFİĞİ HEM İNSANLARI SIKINTIYA SOKUYOR'

Bir çevre sakini "Atların böyle yerlerde olması gerekmiyor. Bu atların çiftlik gibi yerlerde olması gerekiyor " dedi. Bir başka çevre sakini ise, "Bazen inekler bazen de atlar gelir buralara. Serbest dolaşırlar buralarda." diye konuştu. Çevre sakinlerinden bir diğeri ise, "Bunların burada olması iyi değil. Bunlardan korkan da var. Bir tanesi daha geliyor. Bunlar sorun yaratıyor tabii ki; trafikte de olsa çocuklar arasında da olsa. " dedi. Atların gezdiği yoldan gelen bir sürücü ise " Sürekli geçiyorlar buradan. Sahipleri de yok sanırım; ama bu durum hem insanları hem de trafiği sıkıntıya sokuyor tabii ki. Geçen günlerden birinde de neredeyse araca vuracaklardı. Koşuyorlardı. Bu durumu pek uygun bulmuyorum " dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı