Avcılar'da Çatı Yangını Paniğe Neden Oldu
Avcılar Tahtakale Mahallesi'ndeki bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı, siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi, can kaybı veya yaralı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.
AVCILAR Tahtakale mahallesinde bulunan bir apartmanın çatısında yangın çıktı. Çatı alev alev yanarken gökyüzünü siyah dumanlar kapladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı