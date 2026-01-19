Haberler

Köpek dövüştürenlerin dronu görüp kaçtığı anlar kamerada
Nevşehir'in Avanos ilçesinde köpek dövüştürdüğü tespit edilen 10 kişi, jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüpheliler, dronun kendilerini görüntülediğini fark ettiklerinde kaçmaya çalıştı.

NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde köpek dövüştürdüğü tespit edilen 10 kişi yakalandı. Şüphelilerin, jandarmanın dronunu görünce, araçlarıyla kaçmaya çalıştığı anlar kameraya yansıdı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Avanos ilçesi Mahmat köyündeki açık arazide köpek dövüşü yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda bölgede dronla yapılan kontrollerde hayvan sahipleri A.T.Ç. ve İ.A., organizatörler A.A. ve S.D. ile 6 izleyicinin köpek dövüştürdüğü tespit edildi. Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheliler hakkında, '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı. Dövüştürülen köpekler ise Kapadokya İl Özel İdareleri ve Belediyeler Birliği Hayvan Bakımevi'ne teslim edildi.

Öte yandan, köpek dövüştürenler dron kamerasına yansıdı. Görüntülerde dronu fark eden şüphelilerin, araçlarıyla kaçmaya çalıştığı görüldü. Bir kişinin ise kar nedeniyle ilerlemeyen otomobili önce arkasından ittiği, sonra araca bindiği görüntülerde yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
