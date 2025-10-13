AÜ Rektörü Ünüvar, üniversitedeki Filistinli öğrencilerle bir araya geldi Açıklaması

Ankara Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, "Bugün oluşan bir ateşkes varsa, orada bir barış noktasına gelinmişse, bunda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok ciddi bir rolü var." dedi.

Ünüvar, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları sonrasındaki Gazze'de yürürlüğe giren ateşkesin ardından üniversitenin 100. Yıl Konferans Salonu'nda üniversitede eğitim gören Filistinli öğrencilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Ünüvar, Filistinli öğrencilerle geleneksel hale getirdikleri buluşmanın sonuncusunu yaptıklarını belirtti.

Önceki buluşmalarda acıları ve hüzünleri, bugün ise sevinci konuşacaklarını aktaran Ünüvar, ateşkesten son derece memnun olduklarını vurguladı.

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarında yaklaşık 65 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade eden Ünüvar, hayatını kaybedenlerden en az 20 binini çocukların oluşturduğuna dikkati çekti.

Bütün dünyanın kabul ettiği bir Filistin Devleti'ni görme temennisinde bulunan Ünüvar, "Bunun için çok özel gayret sarf ediliyor. En başından itibaren Türkiye'nin daima ilkeli ve düz bir duruşu vardı. Cumhurbaşkanı'mız daima mazlum ve mağdur Filistin halkının yanında olduğunu ifade etti ve Gazze'deki saldırılarla ilgili en güçlü sesi her mecrada, gerek yurt içinde gerekse yurt dışında, uluslararası platformlarda dik bir şekilde sözünü sakınmadan ifade etti. Bugün oluşan bir ateşkes varsa, orada bir barış noktasına gelinmişse, bunda Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da çok ciddi bir rolü var. Allah, ondan razı olsun." dedi.

"Filistinli kardeşlerimizi en güzel şekilde yetiştirmek arzusundayız"

Rektör Ünüvar, Ankara Üniversitesi'nde 72 Filistinli öğrencinin eğitim gördüğünü ve ailelerinden bir parça olduklarını aktararak, ilk günden itibaren onların yanında olduklarını vurguladı.

Bundan sonraki süreçte Gazze'nin yeniden inşası ve imarının gerektiğini kaydeden Ünüvar, sadece fiziksel anlamda değil, psikolojik anlamda da inşa edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Ünüvar, Gazze'de yetişmiş insan gücüne ihtiyaç duyulduğuna işaret ederek, "Ankara Üniversitesi olarak biz Türkiye'de en fazla Filistinli öğrencilerin eğitim gördüğü okullardan birisi olarak ve ecdat yadigarı ve ata yadigarı 183 yıllık köklü tarihi olan bir üniversite olarak Filistinli kardeşlerimizi en güzel şekilde yetiştirmek, en güzel şekilde insanlığa hizmet eden bireyler haline gelmesini sağlamak arzusundayız. Burada yetişen kardeşlerimiz de inanıyorum ki başta Filistin, Gazze olmak üzere bütün dünyaya hizmet edeceklerdir." diye konuştu.

Ankara Üniversitesi olarak Filistin'deki üniversitelerle yakın işbirliği içerisinde olduklarını, iki üniversiteyle temaslarını yoğunlaştırdıklarını söyleyen Ünüvar, bundan sonraki süreçte Gazze'ye yönelik eğitim alanında ve oranın yeniden inşasında ellerinden geleni yapacaklarını ifade etti.

Filistinli öğrenciler de Ankara Üniversitesi'ne ve Rektör Ünüvar'a teşekkürlerini iletti.