ATÜ Mezuniyet Töreni: 497 Öğrenci Diploma Aldı

ATÜ Mezuniyet Töreni: 497 Öğrenci Diploma Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (ATÜ) mezuniyet töreni yapıldı. 6 fakülteden 497 öğrenci diplomasını alarak mezun olmanın sevincini yaşadı. Rektör Prof. Dr. Adnan Sözen, öğrencilere gelecekteki hedeflerine ulaşmaları için önemli tavsiyelerde bulundu.

Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesinden (ATÜ) mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

Serinevler Spor Salonu'nda gerçekleştirilen törende, 6 fakülteden 497 öğrenci mezun olmanın sevincini yaşadı.

ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, törende, üniversitenin kurulduğu günden bu yana önemli gelişim gösterdiğini söyledi.

Yıl boyunca emek veren öğrencileri mezun etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Sözen, "Her biri altın değerinde olan siz değerli gençlerimizi geleceğe hazırlamak için mücadele veriyoruz. Hedefinizi nasıl belirlerseniz belirleyin, beklentimiz, önce kendisiyle barışık, ailesine, ülkesine ve insanlığa faydalı bireyler olmanızdır." dedi.

Konuşmaların ardından fakültelerde dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi, bölüm birincileri yaş kütüğüne plaket çaktı.

Mezuniyet belgelerinin verilmesinin ardından öğrenciler kep atarak mezuniyetlerini kutladı.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Güncel
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

800 yıllık köye turist akını! Nüfusunun 1000 katı insan geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Anderson Talisca'ya Premier Lig'den sürpriz talip! 5 dakika bile düşünmeden reddetti

Premier Lig'den sürpriz talip! Teklifi 5 dakika bile düşünmedi
Yeni sözleşmeyi imzaladı! Ronaldo dakikada 36 bin TL kazanacak

Sadece bir dakikada hesabına yatan paraya bakın
TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi

TÜVTÜRK dönemi bitiyor! İşte araç muayene istasyonlarının yeni ismi
Kız istedi gözaltına alındı! Bu görüntünün faturası ağır oldu

Kız istedi, gözaltına alındı! Müstakbel damada ağır fatura
Türkiye sıcaktan kavrulurken Rize'de kar kalınlığı 5 metreyi buldu

Türkiye sıcaktan kavrulurken bir şehrimiz karla mücadele ediyor
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
46 ilde FETÖ operasyonu! 361 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Dev operasyon! TSK'da görev yapan çok sayıda asker gözaltında
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.